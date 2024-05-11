Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin afişi yayınlandı

    Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin afişi yayınlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 15:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ayşe Övür’ün 'Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü' adlı kitabından uyarlanan ve Esra Bilgiç ile Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı "Zamanın Kapıları" dizisinin afişi yayınlandı.

    Dijital platform Tod'da yayınlanacak Zamanın Kapıları dizisinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'e Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi oyuncular eşlik edecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut yer alırken senaryosu ise Büşra Cebe'nin kaleminden çıktı.

    "ZAMANIN KAPILARI" DİZİSİ KONUSU

    1

    Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.

    İlginizi Çekebilir

    Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

    Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

     Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

    Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

     Çarşafla örtündü! Eliyle tutunca "düştü düşecek" yorumu yağdı

    Çarşafla örtündü! Eliyle tutunca "düştü düşecek" yorumu yağdı

     Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

    Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

     Doğumda kan kaybı yaşadı! "Kocam 'az' diyerek kanını vermedi"

    Doğumda kan kaybı yaşadı! "Kocam 'az' diyerek kanını vermedi"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    12 yaşındaki iki çocuk 19 yaşındaki arkadaşlarını palayla öldürdü12 yaşındaki iki çocuk 19 yaşındaki arkadaşlarını palayla öldürdü
    Türk pilotları böyle görüntülediTürk pilotları böyle görüntüledi
    Hırsızın pantolonu takıldı! Çareyi çıkartmakta bulduHırsızın pantolonu takıldı! Çareyi çıkartmakta buldu
    Anahtar Kelimeler:
    Esra Bilgiç tod birkan sokullu aslı enver
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

    Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

    Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

    Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

    “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

    “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

    Hırsızın pantolonu takıldı! Çareyi çıkartmakta buldu

    Hırsızın pantolonu takıldı! Çareyi çıkartmakta buldu

    16 yıldır tek bir lokma yemek yemedi, 1 yudum bile su içmedi

    16 yıldır tek bir lokma yemek yemedi, 1 yudum bile su içmedi

    Türk pilotları böyle görüntüledi

    Türk pilotları böyle görüntüledi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

    Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.