Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin afişi yayınlandı

Dijital platform Tod'da yayınlanacak Zamanın Kapıları dizisinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'e Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi oyuncular eşlik edecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut yer alırken senaryosu ise Büşra Cebe'nin kaleminden çıktı.

"ZAMANIN KAPILARI" DİZİSİ KONUSU

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.