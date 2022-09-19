HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bathonea'da heyecanlandıran keşif! İçinde çıngırak ve bilezik olan çocuk mezarı bulundu

Bathonea'da heyecanlandıran keşif! İçinde çıngırak ve bilezik olan çocuk mezarı bulundu

19.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'daki Bathonea antik liman kenti kazılarında araştırmacıları heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Kazı çalışmalarında bin 500 yıllık bir çocuk mezarı bulundu. Küçük mezarda bir kıza ait olduğu değerlendirilen bilezik ve çıngırak da gün yüzüne çıktı. Bulunan mezarla birlikte o döneme ait defin kültürüyle ilgili yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor. İşte heyecanlandıran keşfin detayları...

Bathonea'da heyecanlandıran keşif! İçinde çıngırak ve bilezik olan çocuk mezarı bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea antik kentinde sürdürülen kazılarda görevlileri heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Küçükçekmece Göl Havzası'nda 2007'de yüzey araştırmasıyla başlatılan, 2009'dan bu yana sürdürülen Bathonea kazıları sırasında küçük bir mezar bulundu.

85de7840496d7f4d0077a95938316302

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kazı alanına yaptığı ziyaret sırasında mezarın bulunduğu alana giderek küçük fırça ile zemini bir süre temizleme çalışmasına katıldı. Coşkun Yılmaz, bir kıza ait olduğu değerlendirilen bebek mezarı ve kazılara ilişkin konuştu.

2b513561cc398f008ae191ffeaf39780

'ÇALIŞMALAR SÜRCEK'

Dr. Yılmaz, Bathonea kazılarının büyük önem taşıdığını vurgularken şöyle dedi:

"İstanbul tarihi ile ilgili Marmaray kazıları önemli katkı sağladı. Kadıköy'deki Haydarpaşa, Beşiktaş kazıları bir başka zenginliği sağladı. Burası ise, çok daha uzun soluklu bir kazı, daha geniş bir coğrafya. Yaşadığımız şehrin merkezi bölge dışında kalan alanlarındaki tarihi derinlikleri ortaya koyması bakımından son derece önemli bir kazı alanı. Bugünkü incelememde de şuna tanık oldum: Her ilerleyen süreçte yeni bulgu, belgelerle İstanbul tarihini çok coğrafi ve tarihi açıdan zenginleştirebilecek bulgularla karşı karşıyayız. Şu anda içinde bulunduğumuz çocuk mezarı da bunun ilginç örneklerinden birisi. Bu kazılar yaşadığımız şehrin tarihi zenginliğini, tarihi katmanlarını ortaya koyması bakımından nasıl bir mirasa sahip olduğumuzu yansıtması bakımından son derece önemli. Kazı başkanımız çok sabır ve inatla bu çalışmayı sürdürüyor. Bakanlığımız da her türlü imkanı seferber ediyor. Bu bölgede kazılar daha geniş bir ekiple daha geniş bir alanda sürecek."

db8b70369b0a992d08a261e538274956

"DEFİN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ İPUÇLARI VERİYOR"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, bulunan çocuk mezarının ilk bilgilere göre bin 500 yıllık olduğunu vurgularken şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk bilgilere göre, bu mezar bin 500 yıllık. İlginç olan hususlardan birisi; bu mezarın çocuk gömüsü de kendi geleneksel defin kültürü ile ilgili ipuçları veriyor olması. Yatma şekli ve saire yanında çocuğa ait süs ve eğlence eşyalarının yanında yer almasının yanı sıra dönemin cenaze defni, mezarlık kültürü ile ilgili son derece önemli veriler vermesi açısından bu mezar önemli. Mezarda metal bir bileziği, zil sesi vereceğini düşündüğümüz yeşil renkli eğlence aleti, metal bir bilezik var. Mezar bütünüyle ortaya çıkmış değil ama benim için çok çarpıcı nokta; dişlerini görüyoruz. Demek ki, vücutta çürümeyen noktalardan biri dişler. Hatta çene yapısı bütün uzuvları ile duruyor ve iskeletin ana unsurlarını görüyoruz."

0b3f45269df7041a36d1f3a403ada214

Prof.Dr. Şengül Aydıngün, mezardaki çalışmanın tamamlanmasından sonra kazı heyetindeki uzmanın yapacağı inceleme sonucu bebeğin cinsiyet, yaşı ile ilgili araştırma yapılacağını ekledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayında böyle tehdit etti: 'Seni öldüreceğim!'Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayında böyle tehdit etti: 'Seni öldüreceğim!'
Zammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar dolduZammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar doldu
Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayınTarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın
Anahtar Kelimeler:
Avcılar mezar Bathonea arkeolojik kazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

Korkunç gelişme! Hızla yaklaşıyor

Korkunç gelişme! Hızla yaklaşıyor

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.