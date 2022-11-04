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  4. Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı! Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı! Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

04.11.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile için barış töreni düzenlendi. Düzenlenen barış töreninde gençler arasında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavga sonucunda 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı! Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

erkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aslan ve Yüce aileleri, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve bazı kanaat önderleri tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Törende gençler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. (AA)

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