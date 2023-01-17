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  4. Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşunda tutuklanması istenmiş! Haluk Bayraktar ilk kez anlattı: Bana şerefsiz diye bağırdı, aynen cevabını verince ortalık karıştı

Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşunda tutuklanması istenmiş! Haluk Bayraktar ilk kez anlattı: Bana şerefsiz diye bağırdı, aynen cevabını verince ortalık karıştı

17.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHA ve SİHA'larıyla tüm dünyada ses getiren Baykar firması son günlerde siyasetin gündemindeki tartışmalara da konu olurken firmanın Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşu sırasında tutuklanmak istediğini açıkladı. "Asker kılıklı kişi bana 'Şerefsiz' diye bağırdı, ben de aynen cevabını verdim. Ortalık karıştı, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için" sözleriyle olayın detaylarını paylaşan Bayraktar, "Bu kişi olaydan 3 ay sonra rakip firmaya girdi" dedi.

Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşunda tutuklanması istenmiş! Haluk Bayraktar ilk kez anlattı: Bana şerefsiz diye bağırdı, aynen cevabını verince ortalık karıştı

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, firmanın projeleri ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayında dikkat çeken bir anısını da paylaştı. 3 Ekim 2009 Cuma günü yaşandığını belirttiği olayın ayrıntılarını Bayraktar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mâl olmuş, dünyanın en meşhur silahlı İHA'sının ilk hikayesini anlatıyorum" sözleriyle anlattı.

"BEN BU UÇAĞIN OTOMATİK İNDİĞİNE İNANMIYORUM, TUTANAĞA YAZILMAYACAK"

Bayraktar, dün akşam Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunurken soruları da yanıtladı. Bayraktar TB2 SİHA'sının ilk test uçuşu sırasında yaşananları Bayraktar şu sözlerle dile getirdi:

"3 Ekim 2009 Cuma günü bu söylediğim. Ben 2-3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla oradayım. Sorular soruyorlar, cevap veriyoruz. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada, öğlen 2'de kalktı, uçuyor. Gece 10, uçak geldi, karanlıkta otomatik olarak indi. Heyet falan bir araya geldik. Bu işin bir tutanağı tutulacak. O heyetin üyesi olmayan, dışarıdan gelen, asker üniformalı bir kişi dedi ki 'Ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum. Bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak.'"

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"BİR ANDA 'ÇAVUŞ, ESAS DURUŞA GEÇ' DEDİ BANA"

Uçağın içinde insan olmadığını, uçağı kullanan biri de olmadığı yanıtını verdiklerini ifade eden Bayraktar şöyle devam etti:

"Dedi ki 'Tuşa bastınız.' Tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda 'Çavuş' diye seslendi bana. Ben 3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla orada bulunurken beni öğrenmişler. 'Çavuş, esas duruşa geç' dedi bana."

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"ŞEREFSİZ DİYE BAĞIRDI BANA, AYNEN CEVABINI VERDİM"

Olayı daha önce anlatmadığını ancak mahkeme tutanaklarının bulunduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mâl olmuş, dünyanın en meşhur silahlı İHA'sının ilk hikayesini anlatıyorum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"O asker kılıklı kişi bana 'Esas duruşa geç çavuş' dedi. Sonrasında 'Şerefsiz' diye bağırdı bana. Ben de aynen cevabını verdim. Beni hemen tutuklatmak için Ankara'yı, savcıyı aradılar. Beni tutuklatmaya çalıştılar, 'Tutuklayacağız seni' dediler.
Düşünün; devlet hiçbir destek vermemiş, kendi imkanlarınızla uçak yapıyorsunuz, bütün varlığınızı yatırmışsınız, ülkenin askerine, devletin bakanlarına sunuyorsunuz, karşılaştığınız şeye bakın.

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"ORTALIK KARIŞTI, BENİ TUTUKLATMAK İÇİN SAVCILIĞI ARADILAR"

"Ortalık karıştı, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki 'Herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın.'

"Bunu bize yapan kişi heyette değil, buraya eklenmiş. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi."

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