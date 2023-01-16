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  4. Son dakika | Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' sözleri! "Hiçbir devlet desteği yok" diyerek açıkladı: Türkiye'yi süper güç teknolojisine çıkartacak

Son dakika | Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' sözleri! "Hiçbir devlet desteği yok" diyerek açıkladı: Türkiye'yi süper güç teknolojisine çıkartacak

16.01.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın savunma sanayii şirketi Baykar hakkındaki açıklamaları gündemdeki yerini korurken Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'devlet desteği' iddialarına yanıt verdi. Şirketin üretimi bir İHA olan Kızıelma hakkında açıklamada bulunan Bayraktar, "Üretiminde hiçbir devlet desteği yok. Yüzde 100 Baykar'ın kendi imkanlarıyla geliştirildi. Devletle, herhangi bir otorite ile anlaşmadan kendi imkanlarımızla adım attık" dedi.

Son dakika | Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' sözleri! "Hiçbir devlet desteği yok" diyerek açıkladı: Türkiye'yi süper güç teknolojisine çıkartacak

Son dakika haberi: Gündemdeki tartışmalara ve şirketin projelerine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın şirketin kendi imkanlarıyla geliştirildiğini vurguladı. DEVA Partisi lideri Babacan'ın gündem yaratan "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" çıkışından sonra gelen bu açıklama dikkat çekerken Bayraktar ayrıca "Kızılelma havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda bir süper güç seviyesine çıkartacak bir teknoloji. 20-30 yıl boyunca hayatımız olacak" dedi.

"BİZE BİR TALEP OLMADI"

Bayraktar'ın katıldığı Habertürk canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Baykar'ın 20 yıllık birikimi var. Bayraktar Kızılelma, Baykar'ın yüzde 100 kendi imkanlarıyla geliştirilmiştir. Bize bir talep olmadı. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olması dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi imkanlarımızla adım attık, devletle, herhangi bir otorite ile anlaşmadan. Kızılelma'nın üretiminde hiçbir devlet desteği yok.

"DÜNYADA KIZILELMA KATEGORİSİNDE ENVANTERE GİRMİŞ HİÇBİR ÜRÜN YOK"

  • Şu an Kızılelma kategorisinde, İHA anlamında, dünyada envantere girmiş hiçbir ürün yok. Kızılelma havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda bir süper güç seviyesine çıkartacak bir teknoloji. 20-30 yıl boyunca hayatımız olacak.
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Ali Babacan Baykar haluk bayraktar

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