Son dakika | Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' sözleri! "Hiçbir devlet desteği yok" diyerek açıkladı: Türkiye'yi süper güç teknolojisine çıkartacak

Son dakika haberi: Gündemdeki tartışmalara ve şirketin projelerine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın şirketin kendi imkanlarıyla geliştirildiğini vurguladı. DEVA Partisi lideri Babacan'ın gündem yaratan "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" çıkışından sonra gelen bu açıklama dikkat çekerken Bayraktar ayrıca "Kızılelma havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda bir süper güç seviyesine çıkartacak bir teknoloji. 20-30 yıl boyunca hayatımız olacak" dedi.
Bayraktar'ın katıldığı Habertürk canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle: