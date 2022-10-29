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Bayram alışverişine çıktı, dükkandan çıkınca teröristin üstüne atladı! Katliamı önleyen kahraman annenin acısı hâlâ taze

29.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan tam 11 yıl önce, terör örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bingöl'de kanlı bir katliam gerçekleştirmeyi planlarken Hatice Belgin önüne geçti. O gün bayram alışverişine çıkan Belgin, dükkandan çıktıktan sonra canlı bomba teröristi fark edip üstüne atlayarak saldırıyı engelledi. Belgin ve 2 oğlu yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı olayın ardından Belgin'in yakınlarının acısı bugün bile taze. Belgin'in eşi Kadri Belgin, acılarını unutmadıklarını, gurur da duyduklarını söyledi.

Bayram alışverişine çıktı, dükkandan çıkınca teröristin üstüne atladı! Katliamı önleyen kahraman annenin acısı hâlâ taze

Bingöl'de 29 Ekim 2011 yılında merkez Genç Caddesi PTT Kavşağında bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, bu sırada kadın teröristi fark edip canlı bombanın üzerine atlamış, olayda Belgin, oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibik hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acılarını unutmadıkları ancak her zamanda gururlu olduklarının altını çizdi.

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"GURUR VERİCİ BİR OLAY OLDUĞU İÇİN ACIMIZI BASTIRIYOR, TESELLİ OLUYOR"

Yaşanan olayın hem acı hem de gurur verici olduğunu vurgulayan Belgin şöyle konuştu:

"Biz acımızı unutamayız, o hep içimizde kalacak. Ne kadar acılıysak da o kadar da gururluyuz, gurur vericidir. Şehit yakını olmak da ayrı bir duygudur, onu ancak yaşayanlar bilir. Olayı yaşamayanlar zamanla bunu unutabilir ama biz unutamayız. O acıyı biz her gün yaşıyoruz. Onlar bu dünyada görevini yaptılar. Bu ülke için, bu vatan için, millet için, bayrak için, halkı için görevini yerine getirdiler. Ondan dolayı biz gururluyuz, keşke böyle bir şey bize de nasip olsa. Her akşam kafayı yastığa koyduğumuzda gözümüzün önündedir, onları unutmak mümkün değildir. Psikolojik olarak belki kendimizi kaybedebilirdik ama işte gurur verici bir olay olduğu için acımızı bastırıyor, teselli oluyor."

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"BİZ KAHRAMAN BACIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Şehit Hatice Belgin ve oğlu Veysel’in kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua eden Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, onların birer kahraman olduğunu söyledi. Baysal şu şekilde konuştu:

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"2011 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Hatice bacımız Veysel oğlu ile çarşıda bayram alışverişini yapıyordu. Dükkândan çıkınca bombacıyı fark etti. Hiç gözünü kırpmadan vatan, bayrak, devlet için bombacının üzerine atlayıp canlı bomba patladı. Bir şehidimiz daha vardı, Hatice bacımız bir evladı daha yaralandı. Hatice bacımız eğer bu kahramanlığı yapmasaydı, eli kanlı PKK terör örgütü 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda meydanda bombayı patlatmayı düşünüyorlardı. Kahraman bacımız buna engel oldu. Biz kahraman bacımız ile gurur duyuyoruz.”

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(İHA)

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şehit terörist canlı bomba

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