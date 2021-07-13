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Bayram öncesi aşılama hızı yavaşladı, toplum bağışıklığı zora girdi

13.07.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken aşılama oranındaki düşüş hesapları şaşırttı.

Bayram öncesi aşılama hızı yavaşladı, toplum bağışıklığı zora girdi

Günlük 1,5 milyon doz olan aşılama hızı son günlerde yavaşlarken, dünyada hızla yayılan Delta varyantının daağustostan itibaren ülkemizde daha da etkili hale geleceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA VAKA SAYISI 10 BİNLERE ÇIKABİLİR

Yaklaşan bayramın da hareketliliği artırması beklenirken vaka sayısının 10 binlere çıkmasından endişe ediliyor.

SONBAHARDA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI ZOR

Aşılama çalışmalarının başında sonbaharda toplumsal bağışıklığın kazanılması hedeflenmişti ancak yaşanan yavaşlamayla bunun zor olduğu belirtiliyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Türkiye aşı tablosuna göre toplam yapılan aşı sayısı 58 milyon 707 bin 910 oldu.

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EDİRNE DE “MAVİ” OLDU

Edirne de Türkiye'de en çok aşılanan 4. il oldu. En yüksek aşılama oranına sahip ilk üç ilse, Muğla, Çanakkale, Kırklareli oldu.

BAKAN KOCA’DA AÇIKLAMA

Aşılamada son durumu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75’inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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