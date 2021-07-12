Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağını duyurdu.

"BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"ÜCRETSİZ GEÇİŞLER CUMA GECE YARISI BAŞLAYACAK"

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır."



