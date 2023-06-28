HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Korkutan sesler... Bu yıl da oldu

Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Korkutan sesler... Bu yıl da oldu

28.06.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Duruma alışkın olmayanlar ise aralıksız silah sesleri nedeniyle korktu. Ekipler, gelen ihbarlar üzerine seslerin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Korkutan sesler... Bu yıl da oldu

Zonguldak’ta bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

EKİPLER SESLERİN DUYULDUĞU BÖLGELERDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. (İHA)

Önce ne olduğunu anlayamadılar! Yanına gidince... Denizden o da çıktı Önce ne olduğunu anlayamadılar! Yanına gidince... Denizden o da çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan'dan 6'lı masa ortaklarına eleştiri! Sosyal medyadan paylaştı: 'Şaşırıyorum'Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan'dan 6'lı masa ortaklarına eleştiri! Sosyal medyadan paylaştı: 'Şaşırıyorum'
Ünlü ekonomistten tek bir iz yok! 11 gün oldu! JAK, JASAT ve komandolar da devredeÜnlü ekonomistten tek bir iz yok! 11 gün oldu! JAK, JASAT ve komandolar da devrede
İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktıİdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Zonguldak silah gelenek

En Çok Okunan Haberler

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.