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Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular bu 2 güne dikkat! Meteoroloji 7 ili sıralayıp uyardı

27.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört gün sürecek Kurban Bayramı yarın itibarıyla başlıyor. Vatandaşlar bayram programı yaparken bir yandan da 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'ne yönelik 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarıda bulundu. MGM'nin açıklamasında bugün başlayan arife ve bayramın 2. günü olan 29 Haziran günleri işaret edildi.

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular bu 2 güne dikkat! Meteoroloji 7 ili sıralayıp uyardı

Kurban Bayramı için program yapan vatandaşlar hava durumunu merak ederken Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine uyarı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre hem bugün hem de bayramın 2. günü bölgede gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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ANADOLU YAKASI, KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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BAYRAMIN 2. GÜNÜNE DİKKAT

Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bayramın 2. günü olan 29 Haziran Perşembe günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

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Açıklamada, bayramın 3. günü Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.

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(AA)

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Kurban Bayramı meteoroloji sağanak yağış

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