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Akşener'in sert çıkışından sonra çok konuşulacak 'AK Parti' iddiası! "Birkaç sebep var, biri Kılıçdaroğlu'na kızgınlığı..."

27.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının muhalefet partilerindeki yansımaları yeni gündemler yaratmaya devam ediyor. İYİ Parti geçtiğimiz günlerde kurultaya giderken Meral Akşener'in burada yaptığı sert konuşma ses getirdi. Muhalefet cephesinde önümüzdeki sürece dair en çok merak edilenlerden biri ise Millet İttifakı partilerinin birlikte hareket etmeye devam edip etmeyeceği. İYİ Parti'nin AK Parti'nin Anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı, 'Kılıçdaroğlu' detayı dikkat çekti.

Akşener'in sert çıkışından sonra çok konuşulacak 'AK Parti' iddiası! "Birkaç sebep var, biri Kılıçdaroğlu'na kızgınlığı..."

TBMM'nin 28. döneminde AK Parti ve MHP'nin Anayasa değişikliği teklifini Meclise getirmesini bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "aile kurumuna tehdit" vurgusuyla sık sık Anayasa değişikliğini gündeme getiriyor. Seçimlerden yenik çıkan ve iş birliği yapıp yapmayacakları belirsizliğini koruyan Millet İttifakı'ndaki partilerin bu konuyla ilgili tutumuna dair gazeteci İsmail Saymaz'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.

"ZATEN İÇLERİNDE TUTUYORLARDI"

İYİ Parti'nin seçim ve Meral Akşener'in kurultayda yaptığı konuşma sonrası takınacağı tutumu değerlendiren İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında yaptığı konuşmada "Giderek daha milliyetçi refleksler verecekler. İlerleyen süreçlerde HDP bahsinde, bu ve benzeri başlıklarda İYİ Parti'nin daha keskin açıklamalar yapacağını göreceğiz. Zaten içlerinde tutuyorlardı" ifadelerini kullandı. Saymaz konuşmasına şöyle devam etti:

AA-20230624-31512953-31512947-IYI_PARTI_3_OLAGAN_KURULTAYI

"AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KIZGINLIĞINDAN 'EVET' DİYECEK"

"CHP'den ayrışma birinci olarak Anayasa değişikliği teklifinde karşımıza çıkacak. AK Parti ve MHP, Meclis açılır açılmaz Anayasa değişikliği teklifini getirecek. Burada aile düzenlemesi olacak. Bir diğeri ise başörtüsü serbestisi. İYİ Parti buna 'evet' der. Birkaç sebep var ama biri Kılıçdaroğlu'na kızgınlığından. Çünkü Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesini ortaya attığında Meral Akşener çok öfkelenip 'Ne gerek var buna?' demişti. Gelecek, Saadet ve DEVA da 'evet' der.

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"REFERANDUMA GİDERSE BÜYÜK KRİZ ÇIKAR"

Anayasa teklifi geldiğinde CHP'nin listelerinden girenler ve ittifak ortağı olarak Meclis'e giren İYİ Parti'nin büyük ihtimalle 'evet' demesini bekliyorum. Bu durumda ne olur? En kötü ihtimalle 360 ve üzerinde oy alır, referanduma gider. Kimse referanduma gitmesini istemez, yerel seçimlerle birleşir, büyük kriz çıkar. İkincisi, en iyi ihtimalle Meclis'te geçer."

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