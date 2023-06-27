Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Trafikte yaşanan bir olay polis memurunun lüks hayatını ortaya çıkardı duyanlar inanamadı. Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle birlikte Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak isterken peşine iki araçtan biri takıldı.

8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka aracın sürücüsü, trafikte önce taciz ettiği avukatı, aracını önüne kırıp durdurduktan sonra darp etti. Bacağı 2 yerinden kırılan ve ciddi bir ameliyat geçiren avukat Uzun'un şikâyeti üzerine ifadesi alınan sürücü, işçi olduğunu söyledi. Ancak lüks aracın sürücüsünün, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.T.Ü. olduğu, aracın kaydının ise Ü.'nün eşinin üzerinde olduğu öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan Ü., ifadesinin ardından serbest kaldı.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Ü. hakkında "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan H.T.Ü’nün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

İFADESİNDE 'İŞÇİYİM' DEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. H.T.Ü’nün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. H.T.Ü’nün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.



Avukat Fatih Uzun

'TEDAVİM 20 HAFTA SÜRECEK'

Avukat Fatih Uzun, olay nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve 10 gün hastanede kaldığını belirterek tedavisinin 20 hafta süreceğini söyledi. Uzun, olay sırasında araçta olan 5 ve 9 yaşında kızlarının, babalarının sakat kalmasından korktuğunu ifade etti.

