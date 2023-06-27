HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

27.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks araçlı polis trafikte dehşet saçtı, mal varlığı tartışma yarattı. Avukat olan Fatih Uzun, trafikte iki araç sürücüsünün tartışmasından kaçarken dehşeti yaşadı. Kendisini darp eden 8.5 milyon lira değerindeki Maserati sürücüsünün ise polis olduğu ortaya çıktı. Polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının ise araştırılması istendi. İşte detaylar…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Trafikte yaşanan bir olay polis memurunun lüks hayatını ortaya çıkardı duyanlar inanamadı. Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle birlikte Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak isterken peşine iki araçtan biri takıldı.

8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka aracın sürücüsü, trafikte önce taciz ettiği avukatı, aracını önüne kırıp durdurduktan sonra darp etti. Bacağı 2 yerinden kırılan ve ciddi bir ameliyat geçiren avukat Uzun'un şikâyeti üzerine ifadesi alınan sürücü, işçi olduğunu söyledi. Ancak lüks aracın sürücüsünün, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.T.Ü. olduğu, aracın kaydının ise Ü.'nün eşinin üzerinde olduğu öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan Ü., ifadesinin ardından serbest kaldı.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Ü. hakkında "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan H.T.Ü’nün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

3

İFADESİNDE 'İŞÇİYİM' DEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. H.T.Ü’nün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. H.T.Ü’nün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.

2
Avukat Fatih Uzun

'TEDAVİM 20 HAFTA SÜRECEK'

Avukat Fatih Uzun, olay nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve 10 gün hastanede kaldığını belirterek tedavisinin 20 hafta süreceğini söyledi. Uzun, olay sırasında araçta olan 5 ve 9 yaşında kızlarının, babalarının sakat kalmasından korktuğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'deki 'değişim' tartışmasına o isim de katıldı! 'Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli'CHP'deki 'değişim' tartışmasına o isim de katıldı! 'Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli'
Sosyal medyadan sert sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"Sosyal medyadan sert sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"
Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Polis memuru Maserati trafik lüks villa zengin

En Çok Okunan Haberler

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.