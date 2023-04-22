Bayramın ikinci gününde hava nasıl olacak? 22 Nisan Cumartesi hava durumu

Ramazan Bayramında planları ve gidilecek ziyaretleri olan vatandaşlar 'Bayramın ikinci gününde hava nasıl?' sorusunu aratıyor. Nisan ayına göre mevsim normallerin altında seyreden sıcaklıklar hava durumunun nasıl olacağını merak ettirtiyor. . İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki Ramazan Bayramı hava durumu ile ilgili detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL?

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesinde, yerel olmak kaydıyla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C Bugün akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 17°C Bugün öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C Cumartesi akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 17°C Bu akşam saatlerinde ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 23°C Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 12°C, 23°C Bugün öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Cumartesi gününün Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak kaydıyla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C Bugün akşam ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 25°C Bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 22°C Bugün akşam ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde yerel olmak kaydıyla sağanak ve bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 21°C Bu akşam ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 3°C, 23°C Bu gece yarısı ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C Bu gece yarısından itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 18°C Bu gece yarısından itibaren Cumartesi öğle saatlerine kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Cumartesi gününün bölge genelinde sağanak ve bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olması bekleniyor.

BOLU 5°C, 17°C Bu akşam ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 20°C Gece yarısından itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 15°C Bu akşam ve Cumartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C Bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Rize ve Artvin'in kıyıları dışında bölge genelinde, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C, 20°C İç kesimlerde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C Bu akşam ve Cumartesi sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 20°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve batı kesimler ile Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök görültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde ise parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C Bugün yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 14°C Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 20°C Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olabilir.

DİYARBAKIR 7°C, 23°C Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 22°C Gün parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C Bugün parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 24°C Parçalı bulutlu

