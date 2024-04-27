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Titanik'teki en zengin adamın cansız bedeninden çıkmıştı! Açık artırmada satılıyor: Değeri...

27.04.2024 15:08
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Titanik’te hayatını kaybeden ve dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen John Jacob Astor’ın cansız bedeninden çıkan altın cep saati, bugün açık artırmada satışa sunuluyor.

Titanik'teki en zengin adamın cansız bedeninden çıkmıştı! Açık artırmada satılıyor: Değeri...

Titanik’in batmasıyla hayatını kaybeden dönemin en zengin kişilerinden biri olan John Jacob Astor’ın altın cep saati, bugün İngiltere merkezli müzayede evi Henry Aldridge ve Oğlu tarafından Titanik ve Taşımacılık Hatıraları adlı koleksiyonun bir parçası olarak açık artırmada satışa sunuldu. Altın saate, Titanik’ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıranın satıldığı açık artırmada yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

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DÜNYANIN EN ZENGİN KİŞİLERİ ARASINDAYDI

John Jacob Astor (47), dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik’in buzdağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü. Astor’un cansız bedeni yedi gün sonra sudan çıkartılmış ve o zamanlar adet olduğu üzere ceketinin yakasına işlenen baş harflerinden kimliği tespit edilmişti. (DHA)

164338_TITANIKTEKI-EN-ZENGIN-ADAMIN-CANSIZ-BEDBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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