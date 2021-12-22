Bazı iPhone sahiplerine kötü haber! iOS 16 ile haziranda şoka uğrayabilirsiniz

Apple'ın iOS 16 için çalışmalara başladığı söyleniyor. iOS 15'i çalıştıran iPhone'lar konusunda beklenmedik şekilde iPhone SE 1. nesil ve iPhone 6s'i de kapsama alan Apple, iOS 16 için ise farklı şeyler düşünüyor olabilir. Yeni bir rapor, haziran ayında düzenlenmesi beklenen WWDC 2022'de tanıtılacak iOS 16 güncellemesini alamayacak Apple cihazlarının ortaya çıktığını öne sürüyor.

ÜÇ iPHONE'A iOS 16 YOK

iPhonesoft'un iddiasına göre, üç iPhone modeli iOS 16'ya güncellenmeyecek. Raporda, iOS 16'nın en az A10 Fusion işlemci gerektireceği de belirtiliyor. iOS 16 güncellemesini alamayacağı iddia edilen iPhone modelleri ise şöyle:

İŞTE İDDİALARA GÖRE iOS 16'YA GÜNCELLENMEYECEK iPHONE MODELLERİ

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPADOS 16'YI ALAMAYACAK iPAD MODELLERİNİ DE SIRALADILAR

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.

iOS 16 veya iPadOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone ve iPad modelleri için Apple'ın resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Apple'ın iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini ise koronavirüs pandemisi nedeniyle yine çevrimiçi olarak düzenlenmesi muhtemel olan WWDC 2022'de duyurması bekleniyor.



