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Apple kendi çiplerini 2023 yılında kullanacak

18.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kendi çiplerini üretme noktasına geldi. Şirket zaten bir süredir iPhone ve MacBook cihazları için çip üretimi yapıyordu. Bu sefer işi çok daha ileri boyutlara taşımaya niyetli olduğunu gösterdi.

Apple kendi çiplerini 2023 yılında kullanacak

Geçtiğimiz günlerde çeşitli güncellemeler getiren bu marka şimdi ise kendi ekipmanlarını üretecek.

Konuyla ilgili ortaya çıkan son detaylara göre Apple; USB bağlantı, kablosuz şarj, wi-fi ve Bluetooth çiplerini yine kendisi üretmek istiyor. Böylece tüm kontrolün kendi elinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Şirket tüm ürünlerinde özel bir gizlilik sağlamaya gayret gösteriyor. Yazılımsal alanda bunu başarsa bile donanımsal açıdan henüz kendi kendisine yetemiyor.
Ortaya çıkan son detaylara baktığımızda Apple markasının tam hakimiyet istediği görülüyor. Şirket uygulama takip sistemi ile birlikte yazılımsal açıdan gizliliği doruk noktalarına çıkarmıştı. Bu özellik sayesinde hangi uygulamanın ne kadarlık veri aldığı görülebiliyor.

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Donanımsal açıdan değerlendirildiğinde Apple henüz yeteri kadar kontrole sahip değil. Şirket parçalarının önemli bir bölümünü başka markalardan elde ediyor. Özellikle Qualcomm üzerinden modem çipleri satın alınıyordu. Şimdi ise neredeyse tüm donanımlarda kendi çiplerini yine kendisi üretecek. Böyle bir karar alınmasının nedeni elbette sadece hakimiyet değil.
Küresel çapta yaşanan çip krizleri tüm ülkelere ve şirketlere iyi bir ders oldu. Apple büyük bir çip sıkıntısı yaşamamak için kendisi üretime başlamak istiyor.

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