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'Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş' Gelen seslere koştular! Görüntülerde küçük kızı izleyince büyük şaşkınlık yaşadılar

28.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakalandı. Küçük kızın kahramanlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında servis yaptıklarını ve gelen sesler üzerine parka koştuklarını söyleyen işletmeci ise güvenlik kamerasına baktıktan sonra ilginç olayı gördüklerini belirtti. İşletmeci "Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş" ifadelerini kullandı.

'Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş' Gelen seslere koştular! Görüntülerde küçük kızı izleyince büyük şaşkınlık yaşadılar

Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, bahçede bulunan oyun parkındaki kaydıraktan kayan küçük kız dengesini kaybederek düştü. Arkasından kayan arkadaşı ise ayaklarından yakalayarak küçük kızın zarar görmesini engelledi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞAŞIRDILAR

Arkadaşın yara almasını engelleyen küçük kızın kahramanlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaydırakta dengesini kaybederek düşen küçük kızı arkadaşının ayaklarından tutması, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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"BAZI KAHRAMANLAR PELERİN GİYMEZMİŞ"

Güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşırdıklarını aktaran işletmeci Selman Yümnü, “Olay sırasında biz servis yapıyorduk. Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş” dedi. (İHA)

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