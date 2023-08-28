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26 yıllık tavukçu Cennet Gezer kümesten yumurta aldığı sırada gözlerine inanamadı! "Yaşadıklarıma inanamıyorum..."

28.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 26 yıldır tavuk besleyen Cennet Gezer, her zamanki gibi kümesinden yumurtalarını alacaktı. Folluktaki yumurtayı alan Gezer, gözlerine inanamadı. Gezer duruma ilişkin, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım." açıklamasında bulundu. İşte sıradışı olayın tüm detayları!

26 yıllık tavukçu Cennet Gezer kümesten yumurta aldığı sırada gözlerine inanamadı! "Yaşadıklarıma inanamıyorum..."

Mersin'in Erdemli ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. 26 yıldır tavuk besleyen Cennet Gezer, kümesinden yumurta alacağı sırada yumurtaların üzerinde isminin baş harflerini gördü. Hem adının hem de soyadının baş harflerinin yazılı olduğu yumurtaları gören Gezer, olay hakkında şaşkınlığını gizleyemedi...

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"YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM..."

Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü. Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuna ise gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

"26 yıldır tavuk besliyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diyen Gezer, "Bana çok ilginç geldi, dikkatimi çekti. İsmimin baş harfleri yazıyor yumurtada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir dane yumurtayı aldım 'C' harfini, diğerinde de 'G' harfini gördüm. Sürpriz oldu bana" diye konuştu.

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Gezer adını yumurtaya yazan tavuğunu bol bol yemle ödüllendirdiğini söyledi.

Komşuları ise Cennet Gezer'in yumurtaları kendilerine heyecanla gösterdiğini, kendilerinin de böyle bir şeyi hiç görmediklerini belirtti. (İHA)

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