BBG'nin Huysuz Gaye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o illet hastalığa yakalanmış

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışması, yayınlandığı dönem 5 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aradan geçen onca yıla karşın bazı yarışmacılar kişilikleriyle hafızalarda yer etti. BBG'nin unutulmayan yarışmacılarından biri de Gaye Topbaş oldu.

Haber spikeri olan Gaye Topbaş, BBG 3'ün en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı.

BBG 3'ÜN EN KAVGACI İSMİYDİ!

Doğru bildiğini savunan ve tartışmaya girmekten çekinmeyen Gaye Topbaş sivri dili nedeniyle birçok kişinin antipati duyduğu isim haline gelse de yarışmada uzun süre kalmayı başardı.

"Hepinizi toplasam bir Gaye Topbaş etmezsiniz" sözüyle hafızlara kazınan BBG yarışmacısı, 'Orada Neler Oluyor?' yarışmasından ise diskalifiye oldu.

Bir dönem Tatlıses TV'de haber sunan Gaye Topbaş, maç spikeri Ali Ferahbot ile evli.

2019'da kansere yakalanan eski BBG yarışmacısı Gaye Topbaş bir süre sağlık sorunları yaşadı.

Ünlü maç spikeri 2020'de eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ferahbot kanser olan eşinin, verdiği mücadeleyi kazandığını duyurdu.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

BBG 3'te yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği tartışmalarla hafızalarda yer eden Gaye Topbaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı.





