MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. BBG'nin Huysuz Gaye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o illet hastalığa yakalanmış

BBG'nin Huysuz Gaye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o illet hastalığa yakalanmış

18.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışması birçok kişinin kısa sürede tanınmasına yol açtı. Program sonrası bazı yarışmacılar yetenekleri doğrultusunda ekran önündeki serüvenlerini sürdürmek istese de aradıklarını bulamadılar. BBG 3'ün en dikkat çeken yarışmacılarından Gaye Topbaş yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Huysuz Gaye olarak hafızalara kazınan Gaye Topbaş'ın son hali...

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışması, yayınlandığı dönem 5 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aradan geçen onca yıla karşın bazı yarışmacılar kişilikleriyle hafızalarda yer etti. BBG'nin unutulmayan yarışmacılarından biri de Gaye Topbaş oldu.

45

Haber spikeri olan Gaye Topbaş, BBG 3'ün en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı.

555

BBG 3'ÜN EN KAVGACI İSMİYDİ!

Doğru bildiğini savunan ve tartışmaya girmekten çekinmeyen Gaye Topbaş sivri dili nedeniyle birçok kişinin antipati duyduğu isim haline gelse de yarışmada uzun süre kalmayı başardı.

46

"Hepinizi toplasam bir Gaye Topbaş etmezsiniz" sözüyle hafızlara kazınan BBG yarışmacısı, 'Orada Neler Oluyor?' yarışmasından ise diskalifiye oldu.

58

Bir dönem Tatlıses TV'de haber sunan Gaye Topbaş, maç spikeri Ali Ferahbot ile evli.

t2

2019'da kansere yakalanan eski BBG yarışmacısı Gaye Topbaş bir süre sağlık sorunları yaşadı.

t1

Ünlü maç spikeri 2020'de eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ferahbot kanser olan eşinin, verdiği mücadeleyi kazandığını duyurdu.

t3

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

BBG 3'te yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği tartışmalarla hafızalarda yer eden Gaye Topbaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da görülmemiş olay! Evliyken başka kadından tüp bebek..Esra Erol'da görülmemiş olay! Evliyken başka kadından tüp bebek..
Evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti! Harekete geçtiEvlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti! Harekete geçti
Bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı kadroda Bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı kadroda
Anahtar Kelimeler:
Öykü Serter Biri Bizi Gözetliyor bbg

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.