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Beats Studio Buds resmen duyuruldu! Türkiye fiyatı belli oldu

15.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, LeBron James'in kulağında gördüğümüz Beats Studio Buds kablosuz kulaklık modelini resmileştirdi. Sapsız bir tasarıma sahip olan Beats Studio Buds'ın fiyatı ise kendisi gibi ANC desteği ile gelen AirPods Pro 2'den daha uygun.

Beats Studio Buds resmen duyuruldu! Türkiye fiyatı belli oldu

Beats Studio Buds, LeBron James tarafından geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Ünlü basketbolcunun kulağında gördüğümüz kablosuz kulaklığın dün temmuz ayında duyurulacağı ve 149.99 dolardan satışa sunulacağı söylenmişti. Ancak Apple'ın bünyesinde bulunan Beats, temmuz ayını beklemedi ve AirPods Pro 2'nin tasarımı için bize referans olacağı söylenen Beats Studio Buds resmen tanıtıldı.

İŞTE BEATS STUDIO BUDS'IN ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı, daha önce de söylediğimiz gibi tamamen sapsız bir tasarıma sahip. Beats Studio Buds'ın siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Kulak içi bir kulaklık olan Beats Studio Buds, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisine sahip ve AirPods modellerinde olduğu gibi Şeffaf Mod sunuyor.

Beats Studıo Buds

Kulaklıklar, 8 saate kadar dinleme süresi, şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saate kadar ses çalma süresi sağlıyor. ANC veya Şeffaf mod açıkken ise 5 saate kadar dinleme süresi sunuluyor. Bu süre, şarj kutusu kullanıldığında toplam 15 saate ulaşıyor. Şarj kutusu USB Type-C girişi üzerinden şarj olan kulaklık, pil seviyesi düşükken 5 dakikalık Fast Fuel şarj ile 1 saate kadar ses çalma süresi elde edilebiliyor.

Beats Studio Buds özellikleri

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BEATS STUDIO BUDS'IN FİYATI AÇIKLANDI

IPX4 sertifikasına sahip olan Beats Studio Buds, Apple ve Android cihazlar ile uyumlu. Beats Studio Buds'ın fiyatı ise ülkemizde 1.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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