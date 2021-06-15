Beats Studio Buds resmen duyuruldu! Türkiye fiyatı belli oldu

Beats Studio Buds, LeBron James tarafından geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Ünlü basketbolcunun kulağında gördüğümüz kablosuz kulaklığın dün temmuz ayında duyurulacağı ve 149.99 dolardan satışa sunulacağı söylenmişti. Ancak Apple'ın bünyesinde bulunan Beats, temmuz ayını beklemedi ve AirPods Pro 2'nin tasarımı için bize referans olacağı söylenen Beats Studio Buds resmen tanıtıldı.

İŞTE BEATS STUDIO BUDS'IN ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı, daha önce de söylediğimiz gibi tamamen sapsız bir tasarıma sahip. Beats Studio Buds'ın siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Kulak içi bir kulaklık olan Beats Studio Buds, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisine sahip ve AirPods modellerinde olduğu gibi Şeffaf Mod sunuyor.

Kulaklıklar, 8 saate kadar dinleme süresi, şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saate kadar ses çalma süresi sağlıyor. ANC veya Şeffaf mod açıkken ise 5 saate kadar dinleme süresi sunuluyor. Bu süre, şarj kutusu kullanıldığında toplam 15 saate ulaşıyor. Şarj kutusu USB Type-C girişi üzerinden şarj olan kulaklık, pil seviyesi düşükken 5 dakikalık Fast Fuel şarj ile 1 saate kadar ses çalma süresi elde edilebiliyor.