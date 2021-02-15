Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için başvurulan geleneksel yöntemler!

Bebek bekleyen ebeveynlerin en büyük heyecanı cinsiyet konusudur. Son günlerde popüler olan trendler arasına cinsiyet partileri de girdi. Ultrason görüntüsünden önce başta anne ve babalar olmak üzere aile fertleri bebeğin kız mı erkek mi olacağı konusunda fikir üretmeye başlar. Anne adayının karın şeklinden, aşerdiği yiyecekler, cilt problemlerine kadar hep bebeğin cinsiyetiyle bağlantı kurulan konular olarak karşımıza çıkar. Günümüzde modern ultrason cihazları sayesinde ebeveynler 15. – 16. haftalarda bebeğin cinsiyetini öğrenebiliyorlar. Bu da 4. aya denk geliyor ki, çoğu anne baba adayı için o haftalar geçmek bilmiyor. Haliyle bebek bekleyen birçok çift, cinsiyet tahmini için geleneksel yollara başvuruyor. Bu yöntemlerin çoğu kulağa ilginç gelse de bazılarının hala popülerliğini koruduğunu söylemeden geçmeyelim. YÜZÜKLE CİNSİYET TAHMİN ETMEK Bebeğin cinsiyeti konusunda başvurulan ilk geleneksel yöntem hiç şüphesiz yüzük testi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde ip bir yüzüğe geçiriliyor. İp ve ucundaki yüzük anne adayının karnında üzerinde sallandırılıyor. Eğer yüzük öne arkaya veya sağa sola doğru sallanırsa bebeğin erkek, daire şeklinde dönerse kız olacağına inanılıyor.

AŞERİLEN YİYECEKLER Cinsiyet konusundaki bir diğer güçlü argüman ise anne adayının aşerdiği yiyecekler olarak biliniyor. “Ye tatlıyı çıkar Hakkı’yı, ye ekşiyi çıkar Ayşe’yi” sözünden hareketle hamilelikte tatlı gıdalara daha fazla aşeriliyorsa erkek, ekşi gıdalara aşeriliyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor. CİLT PROBLEMLERİ Hamilelik temelde hormonlarda dalgalanmaların yaşandığı bir süreç olarak biliniyor. Bu durumda ciltte sivilcelenme sorunu ve kızarıklıkların olması aslında normaldir. Ancak atalarımız ciltte yaşanan bu kusurların kız çocuğa işaret ettiğini söylüyor. KARNIN ŞEKLİ Cinsiyet tahmini konusunda başvurulan en geleneksel yöntemlerden biri tanesi de anne adayının karın şeklidir. Buna göre; eğer hamilelikte karın sivri görünüyorsa erkek, yuvarlak görünüyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor. MAKAS-BIÇAK TESTİ Geleneksel olmasının yanında bir o kadarda eğlenceli olan bir başka yönteme geçiyoruz. Bu testte bir minderin altına makas, diğerinin altına bıçak koyuluyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan anne adayının, altında bıçak olan mindere oturursa oğlu, makas olan mindere oturursa kızı olacağına inanılıyor.