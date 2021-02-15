Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için başvurulan geleneksel yöntemler!

Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için başvurulan geleneksel yöntemler!

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için başvurulan geleneksel yöntemler!

Toplumsal tabular içerisinde evlilik ve çocuk sahibi olmak herkesin gerçekleştirmek istediği hayaller olarak karşımıza çıkar. Uzun süre ilişkilerin sonucunda “evlilik ne zaman” sorusu yöneltilir. Evlendiğinizde bu sorudan kurtulacağınızı sanıyoruz çok yanılıyorsunuz. Bu sefer de “bebek” soruları gündeme gelir.

Bebek bekleyen ebeveynlerin en büyük heyecanı cinsiyet konusudur. Son günlerde popüler olan trendler arasına cinsiyet partileri de girdi. Ultrason görüntüsünden önce başta anne ve babalar olmak üzere aile fertleri bebeğin kız mı erkek mi olacağı konusunda fikir üretmeye başlar. Anne adayının karın şeklinden, aşerdiği yiyecekler, cilt problemlerine kadar hep bebeğin cinsiyetiyle bağlantı kurulan konular olarak karşımıza çıkar. Günümüzde modern ultrason cihazları sayesinde ebeveynler 15. – 16. haftalarda bebeğin cinsiyetini öğrenebiliyorlar. Bu da 4. aya denk geliyor ki, çoğu anne baba adayı için o haftalar geçmek bilmiyor. Haliyle bebek bekleyen birçok çift, cinsiyet tahmini için geleneksel yollara başvuruyor. Bu yöntemlerin çoğu kulağa ilginç gelse de bazılarının hala popülerliğini koruduğunu söylemeden geçmeyelim.

YÜZÜKLE CİNSİYET TAHMİN ETMEK

1

Bebeğin cinsiyeti konusunda başvurulan ilk geleneksel yöntem hiç şüphesiz yüzük testi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde ip bir yüzüğe geçiriliyor. İp ve ucundaki yüzük anne adayının karnında üzerinde sallandırılıyor. Eğer yüzük öne arkaya veya sağa sola doğru sallanırsa bebeğin erkek, daire şeklinde dönerse kız olacağına inanılıyor.

AŞERİLEN YİYECEKLER

2

Cinsiyet konusundaki bir diğer güçlü argüman ise anne adayının aşerdiği yiyecekler olarak biliniyor. “Ye tatlıyı çıkar Hakkı’yı, ye ekşiyi çıkar Ayşe’yi” sözünden hareketle hamilelikte tatlı gıdalara daha fazla aşeriliyorsa erkek, ekşi gıdalara aşeriliyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor.

CİLT PROBLEMLERİ

3

Hamilelik temelde hormonlarda dalgalanmaların yaşandığı bir süreç olarak biliniyor. Bu durumda ciltte sivilcelenme sorunu ve kızarıklıkların olması aslında normaldir. Ancak atalarımız ciltte yaşanan bu kusurların kız çocuğa işaret ettiğini söylüyor.

KARNIN ŞEKLİ

4

Cinsiyet tahmini konusunda başvurulan en geleneksel yöntemlerden biri tanesi de anne adayının karın şeklidir. Buna göre; eğer hamilelikte karın sivri görünüyorsa erkek, yuvarlak görünüyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor.

MAKAS-BIÇAK TESTİ

5

Geleneksel olmasının yanında bir o kadarda eğlenceli olan bir başka yönteme geçiyoruz. Bu testte bir minderin altına makas, diğerinin altına bıçak koyuluyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan anne adayının, altında bıçak olan mindere oturursa oğlu, makas olan mindere oturursa kızı olacağına inanılıyor.

Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?

ARPA-BUĞDAY TESTİ

6

Arpa-buğday testinin tarihi Antik Mısır’a kadar uzanıyor. Rivayete göre, o dönemlerde hamile olan kadınların birkaç gün boyunca idrarlarını buğday ve arpa üzerine yapmaları isteniyormuş. İlerleyen zamanda buğdayın filizlenmesi kız çocuğa, arpanın filizlenmesi ise erkek çocuğa işaret ediyormuş. Sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda gerçekten de hamile kadınların idrarlarının arpa ve buğdayların filizlenmesine yol açtığı kanıtlanmıştır.

ÇİFT YIL EFSANESİ

7

Mayalar hamile kalınan yaş ve yılın, bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olduğuna inanıyordu. Buna göre hamile kalınan yıl ve yaş çift ise bebeğin kız, biri çift diğeri tek veya her ikisi tek ise erkek olacağı düşünülüyordu.

KİLO DAĞILIMI

8

Kilo almak hamilelik döneminin en sık rastlanan belirtisidir. Halk arasında ise kilo dağılımının bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu. Buna göre; eğer kalça ve basen bölgesinden kilo alınıyorsa kız, göbek bölgesinden kilo alınıyorsa erkek bebek doğacağına inanılıyor.

ÇİN TAKVİMİ

9

Bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için kullanılan en popüler yönteme geçiyoruz. Uzak Doğu’da Çin Takvimi bebek cinsiyeti konusunda 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. İddialara göre takvim, Çin Qing Hanedanlığı döneminde icat edildi ve o dönemlerde yalnızca hanedanlık tarafından kullanıldı. 1972 yılına gelindiğinde ise Çinli bir akademisyen Çin Takvimi’ni kamuoyuyla paylaştı. Paylaşıldığı günden bu yana da popülerliğini hiç yitirmeden kullanılan takvim, kişinin yaşı ve hamile kaldığı aya göre bir sonuç veriyor. Yöntemin hiçbir bilimsel dayanağı olmasa da deneyenlerin yüzde 90’ı doğru sonuç verdiğini belirtiyor.

Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
15 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı15 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı
Kültür ve gastronomi şehri: GaziantepKültür ve gastronomi şehri: Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Bu halini unutun! Kılıç kuşanıyor

Bu halini unutun! Kılıç kuşanıyor

Gelen haberler çok kötü

Gelen haberler çok kötü

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Diğer Haberler

Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

TV yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

15 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 14 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Blackpink’ten ‘500 milyon’ paylaşımı! Yeni bir rekor geldi

Blackpink’ten ‘500 milyon’ paylaşımı! Yeni bir rekor geldi

Güme gitmek deyiminin anlamı nedir? Güme gitmek deyiminin gerçek hikayesi!

Güme gitmek deyiminin ilginç hikayesi!

Tek bir paylaşım için servet talep eden dünyanın en çok kazanan Instagram ünlüleri!

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.