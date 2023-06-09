Bebeğini aldırmak istemeyen kadın sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Karnını yardı yetmedi cansız bedenini yaktı

Malezya’da bir çiftin arasında yaşanan tartışma vahşi bir cinayetle sonuçlandı. Malezya’nın Selangor şehrinin Sungai Besar bölgesinde kısmen yanmış halde bulunan bir kadın cesedinin ardından polisler olayı çözümlemek için soruşturma başlattı. Polis, yerel bir restoranda garsonluk yapan 21 yaşındaki kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir adamı tutukladı.

HAMİLELİĞİNİ SONLANDIRMASINI İSTEDİ

Bernama’da yer alan habere göre, Selangor bölge şefi Agus Salim tarafından yapılan açıklamada ön incelemelerin zanlının hamile kadını Pazartesi günü arabasıyla çiftliğe götürdüğünü ve burada arabasında tartışmaya girdiğini ortaya çıkardığını söyledi. Agus, gazetecilere cinayetten sadece beş gün önce çekilmiş bir ultrason fotoğrafını göstererek, çiftin birbirini yaklaşık bir yıldır tanıdığını ve kurbanın yaklaşık dört aylık hamile olduğunu dile getirdi.

DETAYLAR KORKUNÇ

Polis şefi Agus, adamın kadını hamileliğini sonlandırmaya ikna edemediği için bayıltana kadar dövdüğünü ve ardından bir mutfak bıçağıyla karnını ikiye ayırdığını söyledi. Zanlının sonrasında delilleri yok etmek için benzin kullanarak kadını yaktığı ifade edildi.

Ertesi gün sabah 7 civarında bir motosikletle olay mahalline geri dönen zanlı cesedi yakmak için başka bir girişimde bulundu. Tanıklar yerel basına, cesedin halktan biri tarafından bulunduğunda hala yanmakta olduğunu söyledi. Yüzde 60'ının yandığı belirtilen kadının cesedi, adli tıp incelemeleri için Sungai Buloh Hastanesine kaldırıldı.