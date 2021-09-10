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  4. Bebeklerine Vladamir Putin adını vermek isteyen İsveçli aileye ret

Bebeklerine Vladamir Putin adını vermek isteyen İsveçli aileye ret

10.09.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in Halland bölgesinde yenidoğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği bildirildi. İsveç'te ayrıca çocuklara "Şeytan" ismi vermek de yasak.

Bebeklerine Vladamir Putin adını vermek isteyen İsveçli aileye ret

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan çift bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti.

Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

"GÜÇLÜ KARAKTER VURGUSU"

Açıklamada ayrıca güçlü karakter isimlerinin çocuklara verilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

Vergi Dairesi, 2009'da Malmö'de yaşayan bir ailenin bebeklerine "Allah" ismini koyma talebini de reddetmişti.

İsveç'te çocuklara "Şeytan" ismi vermek de yasak.

"İsveç İsim Yasası"na göre, ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Vladimir Putin
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