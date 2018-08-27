Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik süreci devam ediyor. TSK başvuruları almayı sürdürürken celp dönemleri ve askerlik yerleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Son başvuru tarihi olan 3 Kasım’dan sonraki ilk 3 celp tarihleri belli oldu. Peki vatandaşlar celp tarihleri ve askerlik yerlerini yine e-devlet üzerinden mi öğrenecekler?

CELP TARİHLERİ VE ASKERLİK YERLERİ

Başvuru işlemlerinin 3 Kasım’dan sona ermesinden sonra TSK kimin ne zaman sevk edileceğini celp tarihleri ile açıklayacak. Yapılan açıklamaya göre ilk 12 bin kişi 15 Eylül’de birliklerine gönderilecekler.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bedelli askerlik celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla oluşturulan takvimde celp tarihlerinin yanı sıra birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler yer alıyor.