Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik süreci devam ediyor. TSK başvuruları almayı sürdürürken celp dönemleri ve askerlik yerleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Son başvuru tarihi olan 3 Kasım’dan sonraki ilk 3 celp tarihleri belli oldu. Peki vatandaşlar celp tarihleri ve askerlik yerlerini yine e-devlet üzerinden mi öğrenecekler?
CELP TARİHLERİ VE ASKERLİK YERLERİ
Başvuru işlemlerinin 3 Kasım’dan sona ermesinden sonra TSK kimin ne zaman sevk edileceğini celp tarihleri ile açıklayacak. Yapılan açıklamaya göre ilk 12 bin kişi 15 Eylül’de birliklerine gönderilecekler.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bedelli askerlik celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla oluşturulan takvimde celp tarihlerinin yanı sıra birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler yer alıyor.
Celp ve birlik detayları için tıklayınız (Yoğunluk nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor.)
İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.
Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.
Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK
Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.
Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.
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