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Eyüpsultan'da üniversiteli genç kıza taşla saldırarak dehşeti yaşatmıştı: O şahsın cezası belli oldu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.05.2024 14:25
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Eyüpsultan'da okula gitmek üzere sokakta yürüyen Aslı Gizem U. başına aldığı taş darbesiyle kanlar içerisinde kalmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkenin gündemine oturmuştu. Saldırıyı düzenleyen Özcan Mercan hakim karşısına çıktı. Cezai ehliyeti tam olan Mercan'ın cezası belli oldu.

Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde, sokakta yürüyen Özcan Mercan, okula gitmekte olan Aslı Gizem U.'nun başına, yerden aldığı taşla vurdu. Aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U., korku içerisinde okuluna koştu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Mercan, 21 Ocak 2022 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olay sonrasında hakim karşısına çıkan sanık Özcan Mercan, 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Ancak bu ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanığın cezai ehliyetine dair rapor alınmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

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CEZAİ EHLİYETİ TAM

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı katıldı. Adli Tıp Kurumu'nda alınan rapor dosyaya sunuldu. Rapora göre sanık Özcan Mercan’ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde sanık Özcan Mercan’ın ‘silahla basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

TAŞ SİLAH SAYILDI

Kararını açıklayan mahkeme, olayda kullanılan taşı silah sayarak, sanık Özcan Mercan hakkında ‘Silahlı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan dehşet saldırı
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