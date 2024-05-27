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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süleyman Soylu' açıklaması: İddialar doğru değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.05.2024 13:28
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada bazı hesaplarda paylaşılan, "İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süleyman Soylu' açıklaması: İddialar doğru değil

Eski Bakan Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiaları yalanlandı. Söz konusu iddiaların bazı hesaplar tarafından kurgulanarak paylaşıldığı ifade edildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir.

Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir.


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Süleyman Soylu
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