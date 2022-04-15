Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni eleştirilere bikinli paylaşımıyla cevap verdi

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan büyük beden model Danielle Gardiner, kullanıcıların çoğunlukla beden ölçüleri nedeniyle kendisini eleştirdiğini dile getirdi. Güzellik standartlarının belli kalıplara sıkışmaması gerektiğini savunan model, büyük beden kadınları bikini giymeye çağıran bir paylaşım yaptı. Büyük beden kişilerin dar ve dekolteli kıyafetler giymemesine yönelik olarak toplumsal bir normun oluştuğundan söz eden Gardiner, “Herkes istediğini giyebilecek kadar özgür olmalı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GÖRDÜ

Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gardiner, gönderisine “Bu yaz tavsiyeme uyun ve o bikinileri giyin” notunu ekledi. Büyük beden modelin bikinili paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gardiner’i yorumlarında destekledi. Birçok kullanıcı en doğal halini paylaşması ve özgüveni nedeniyle büyük beden modeli tebrik etti.



