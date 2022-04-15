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Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni eleştirilere bikinli paylaşımıyla cevap verdi

15.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan üç çocuk annesi 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni kullanıcıların kendisine yaptığı olumsuz ve sert yorumları ifşa etti. Vücut pozitifliğini savunan Danielle Gardiner, OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak aylık 5 bin sterlin (yaklaşık 95 bin TL) kazanıyor. Sosyal medyadan kendisine yapılan “çirkinsin” eleştirisine Gardiner, bikinili pozlarını paylaşarak yanıt verdi.

Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni eleştirilere bikinli paylaşımıyla cevap verdi

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan büyük beden model Danielle Gardiner, kullanıcıların çoğunlukla beden ölçüleri nedeniyle kendisini eleştirdiğini dile getirdi. Güzellik standartlarının belli kalıplara sıkışmaması gerektiğini savunan model, büyük beden kadınları bikini giymeye çağıran bir paylaşım yaptı. Büyük beden kişilerin dar ve dekolteli kıyafetler giymemesine yönelik olarak toplumsal bir normun oluştuğundan söz eden Gardiner, “Herkes istediğini giyebilecek kadar özgür olmalı” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK GÖRDÜ

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Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gardiner, gönderisine “Bu yaz tavsiyeme uyun ve o bikinileri giyin” notunu ekledi. Büyük beden modelin bikinili paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gardiner’i yorumlarında destekledi. Birçok kullanıcı en doğal halini paylaşması ve özgüveni nedeniyle büyük beden modeli tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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