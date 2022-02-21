Büyük beden model seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Beğenilere doyamadı

Kendisini “Büyük beden Latin” olarak tanımlayan Gracie, beden pozitifliğini savunan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Gracie, herkesin sıfır beden olması mecburiyetinden uzaklaşılması gerektiğini belirtti. Dar kot pantolonu ve büstiyeri ile poz veren Gracie, hayranlarına kendilerini sevme yazısıyla da ilham verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Fenomenin paylaşımı kısa sürede 70 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı. 1.5 milyon sosyal medya takipçisi bulunan fenomen isime kullanıcıları “İşte beden bu” yorumuyla destek oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise beden pozitifliği paylaşımının özgüvenlerini arttırdığını ifade etti.



