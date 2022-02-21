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Büyük beden model seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Beğenilere doyamadı

21.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Gracie, beden pozitifliği paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğin beden kalıplarına sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Gracie, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerini beğenisini topladı. Beyaz bir büstiyer ve kot pantolonla kameralara poz veren Gracie’in “Kendimi seviyorum” notunu eklemesi de gözlerden kaçmadı.

Büyük beden model seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Beğenilere doyamadı

Kendisini “Büyük beden Latin” olarak tanımlayan Gracie, beden pozitifliğini savunan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Gracie, herkesin sıfır beden olması mecburiyetinden uzaklaşılması gerektiğini belirtti. Dar kot pantolonu ve büstiyeri ile poz veren Gracie, hayranlarına kendilerini sevme yazısıyla da ilham verdi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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Fenomenin paylaşımı kısa sürede 70 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı. 1.5 milyon sosyal medya takipçisi bulunan fenomen isime kullanıcıları “İşte beden bu” yorumuyla destek oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise beden pozitifliği paylaşımının özgüvenlerini arttırdığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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