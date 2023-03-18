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Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni itirafıyla gündem yarattı! “Bedenimi kabul etmek için soyunuyorum”

18.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Bella Davis, “Bedenimi kabul etmek için soyunuyorum” itirafıyla gündem yaratmayı başardı.

Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni itirafıyla gündem yarattı! “Bedenimi kabul etmek için soyunuyorum”

Avustralyalı büyük beden sosyal medya fenomeni sık sık Instagram hesabında beden pozitifliğini savunan vücut olumlaması paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kendi bedenini kabul etmek için uzun yıllar boyunca bir mücadele verdiğini söyleyen fenomen isim kadınların her beden ölçüsünde güzel olduklarını göstermek adına paylaşımlar yaptığını dile getirdi. Kadınların iltifat arayışında olmaması gerektiğini savunan Davis, kendi bedenini kabul etme yolculuğundan söz etti.

“YILLARCA SÜRDÜ”

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Yeme bozukluğunun 17 yaşındayken başladığını ifade eden Davis, “17 yaşımdayken bulimia denen bir yeme bozukluğum vardı. Bu durum hayatımı ele geçiriyordu. Bedenim fiziksel olarak tepkiler veriyordu ve en yakınlarımla bile olan ilişkilerimi etkilemişti. Korkunçtu. Vücudumla savaşmak zorunda kaldım ve yıllarca sürdü. Bundan sonrasında hayatımın bel ölçülerimden ve karın yağlarımdan daha fazlası olduğunu anladım. Profesyonel destekle kendimi buldum. Şimdi insanlara yardım etmek istiyorum” dedi.

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büyük beden

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