Büyük beden model moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” eleştirilerine bikinili paylaşımıyla cevap verdi

Büyük beden model ve sosyal medya fenomeni Emy, toplumsal olarak güzellik kalıplarının belirli ölçülerde algılanmasını eleştirdi. Beden ölçüleri nedeniyle fazla kilolarını örtmesi gerektiğini söyleyenlere Emy, kadınların kendilerine güvenmeleri ve sevmeleri için yaptığı beden pozitifliği paylaşımıyla cevap verdi. 16 bin takipçisine Emy, turuncu bikinisiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

“BEDENİMLE MUTLUYUM”

Sahilde bir kadının yanına gelerek kilo vermesine yardımcı olmayı teklif ettiğini anlatan Emy, bedeniyle mutlu olduğunu kanıtlamak için dekoltesini sergiledi. Emy gönderisine, “Bikini giymek için çok büyüksün. Kısa hikaye. Ben kumsalda kumda oynarken bir kadın bana bunu söyledi. Cümlesini 'Kilo vermenize yardımcı olabilirim' diyerek bitirdi. Kilo vermek istediğimi kim söyledi? Bedenimle mutluyum” notunu ekledi.

İnsanları dış görünüşleriyle eleştirmenin doğru bir tavır olmadığını dile getiren Emy, “Lütfen sözlerinize dikkat edin ve başkalarına saygı gösterin. Sözcükler psikolojik olarak kişileri derinden etkileyebilir. Bu yüzden her zaman birisiyle nasıl konuştuğunuza dikkat edin. Kelimeleri güçlendirmek için kullanın ve motivasyon için ilham verin." dedi.



