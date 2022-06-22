MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Behzat Ç ne zaman başlıyor? Behzat Ç nerede yayınlanacak, hangi kanalda ekrana gelecek, tarih belli oldu mu?

Behzat Ç ne zaman başlıyor? Behzat Ç nerede yayınlanacak, hangi kanalda ekrana gelecek, tarih belli oldu mu?

22.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde dizinin yeniden çekileceğini duyurmuştu. Bu açıklama fenomen dizinin geçmiş sezonlarını seyreden izleyicilerini heyecanlandırdı. Peki Behzat Ç nerede yayınlanacak, hangi kanalda ekrana gelecek, tarih belli oldu mu? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması ve Behzat Ç dizisinin fragmanı...

Behzat Ç, Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından biri. Dizi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde kendisine uzatılan mikrofonlara dizinin yeni sezonu için çekimlere başlanacağını duyurmuştu. Peki Behzat Ç ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması ve Behzat Ç dizisinin fragmanı haberimizde...

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç. hayranları sevindiren açıklama Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlanacağını açıklamıştı.

BluTV, yeni sezonun ilk tanıtımını paylaştı. Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

behzat ç11

BEHZAT Ç NEREDE YAYUINLANACAK?

Behzat Ç dizisinin yeni sezon fragmanı BluTV'de paylaşıldı.

Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

behzat-c-nin-ercument-i-nejat-isler-in-son-hali-12564120_9619_m

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.

fft191_mf3319607

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılarTatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılar
Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştıGelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu!Mehmet Ali Erbil'in kızı göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Kuzenlerin balık avı faciayla bitti! Ekipler seferber oldu

Kuzenlerin balık avı faciayla bitti! Ekipler seferber oldu

Ailesinin önünde acımasızca katletti! Yürek yakan gerçek ortaya çıktı

Ailesinin önünde acımasızca katletti! Yürek yakan gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.