Behzat Ç ne zaman başlıyor? Behzat Ç nerede yayınlanacak, hangi kanalda ekrana gelecek, tarih belli oldu mu?

Behzat Ç, Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından biri. Dizi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde kendisine uzatılan mikrofonlara dizinin yeni sezonu için çekimlere başlanacağını duyurmuştu. Peki Behzat Ç ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması ve Behzat Ç dizisinin fragmanı haberimizde...

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç. hayranları sevindiren açıklama Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlanacağını açıklamıştı.

BluTV, yeni sezonun ilk tanıtımını paylaştı. Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

BEHZAT Ç NEREDE YAYUINLANACAK?

Behzat Ç dizisinin yeni sezon fragmanı BluTV'de paylaşıldı.

Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.





