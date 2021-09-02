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  4. Bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı

02.09.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana
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