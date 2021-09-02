Bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

