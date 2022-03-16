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Beklenen Düğün Tarihi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini açıkladı mı?

16.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ne zaman evleneceği magazin gündeminde yer alan en önemli konulardan birisi. Geçtiğimiz aralık ayında beraber çıktıkları tatil sonrası ayrılık kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa daha fazla dayanamamış ve ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar vermişlerdi. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta evlilik teklifinde bulunmuş ve Özdemir'de bu teklife "evet" cevabını vermişti. Çift, evlilik tarihi hakkında ilk kez konuştu! İşte detaylar!

Beklenen Düğün Tarihi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini açıkladı mı?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi herkesin dilinde dolanıyor. Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden Oğuzhan Koç, güzel oyuncudan evet cevabını almıştı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlilik teklifi sonrası şimdi gözler düğün tarihine çevrildi. Oğuzhan Koç, evlilik tarihi hakkında açıklama yaptı. Demet Özdemir ile Oğzuhan Koç'un evlilik tarihi ile ilgili detayları haberimizde işledik...

AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında çıktıkları Paris tatilinden sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılma kararı almıştı. O Ses Türkiye'nin finalinde durgun halleri ile dikkat çeken çeken Oğuzhan Koç'a Ebru Gündeş, 'Araya girelim, sizi barıştıralım' demişti. Acun'da bu fikre destek vermişti. Bir ay ayrı kalan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bu ayrılığa daha dayanamadı. Çift 14 Şubat'ta evlilik kararı aldıklarını duyurdu. Şimdi ise, evlilik tarihini açıklamaları bekleniyor.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Başarılı oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığında olan Oğuzhan Koç, “Düğün yeri bulmak için İstanbul ve Çeşme arasında mekik dokuyor” şeklindeki haberlere şöyle cevap verdi;

“Hayatımda hiç mekik dokumadım. Henüz bir planımız yok. Bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Onun takvimiyle benim takvimime en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz.”

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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