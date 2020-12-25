Beklenen oldu: Cyberpunk 2077 için CD PROJEKT RED'e ilk dava açıldı!

Cyberpunk 2077 tartışmaları bitmek bilmiyor. Oyun dünyasının son zamanlarda gördüğü en büyük krize imza atan Cyberpunk 2077, hemen hemen her gün yaşanan bir sorun ile gündeme geliyor. Oyuncular tepkilerini dile getirse de, yatırımcılar tepkilerini oyuncular kadar açık bir şekilde dile getiremiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haber, yatırımcıların da oyunun hatalara ev sahipliği yapmasından ötürü harekete geçtiğini, hatta Polonya'daki bir yatırımcısının CD Projekt RED'e dava açabilmek için analizler yaptığını gösterdi. Cyberpunk 2077 için ilk dava haberi ise bugün geldi.

İŞTE CYBERPUNK 2077 DAVASININ GEREKÇESİ

Engadget'ın haberine göre, Rosen Law isimli bir hukuk şirketi, CD Projekt RED'e karşı bilinen ilk davayı açtı. Hukuk şirketi, CD Projekt RED'in oyunun yayınlanmadan önceki durumu konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini ve Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da karşılaşılan "çok sayıda hata" nedeniyle oyunun "neredeyse oynanamaz" olduğunu açıklayamadığını iddia ediyor. Yani iddiaya göre oyunun yapımcısı, oyuncuları ve yatırımcıları yanlış yönlendirdi.