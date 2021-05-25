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Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesi yasaklandı

25.05.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesinin yasaklandığını duyurdu.

Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesi yasaklandı

Belarus’un Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e indirmesi ve uçaktaki Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich ve arkadaşı Sofia Sapega’nı gözaltına almasına yönelik tepkiler devam ediyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabından Belarus havayollarının izin verilmediği sürece İngiltere hava sahasını kullanımının yasaklandığını duyurarak, “Hemen yürürlüğe girecek şekilde Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesi özel olarak izin verilmedikçe engellenecek” dedi.

GERİLİM ARTIYOR

Shapps, dün yaptığı açıklamada ise yolcuların güvenliğini sağlamak adına İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi’ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi yönünde talimat verdiğini belirtmişti. Air France ile ortak uçuş yapan ve İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havalimanı’ndan her gün Fransa’nın başkenti Paris üzerinden Minsk’e uçan Belavia’nın çalışma izninin de askıya alındığını kaydeden Shapps, "Dün Ryanair uçağının Minsk’e zorla yönlendirilmesinin ardından CAA’ya yolcuları güvende tutmak için havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi talimatını verdim. Ayrıca Belavia’nın çalışma iznini de askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden Ryanair’e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada bomba ihbarı gerekçesi ile başkent Minsk’e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçakta seyahat eden ve Litvanya’da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Pratasevich ve arkadaşı Sapega’nın gözaltına alındığı açıklanmıştı.

AB ise havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmıştı. AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini yasaklama kararı almıştı. (İHA)

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