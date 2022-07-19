HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye Başkanı canlı yayın açıp yardım istemişti! Yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı: Yürek burkan kareler

Belediye Başkanı canlı yayın açıp yardım istemişti! Yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı: Yürek burkan kareler

19.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece 22.30 sıralarında çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. Otluk alanda çıkan yangın bazı yerleşim yerlerini etkilemişti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medya hesabından canlı yayıp açıp, "Özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum; tankerleriniz dolu olarak bize yardıma gelin." ifadelerini kullanmıştı. Gece saatlerinde söndürülen yangının verdiği zarar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün gece çıkan yangın 3 saatte söndürülürken, içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan küle döndü. Gündüz dron ile çekilen görüntülerde yanan bölgenin kararmış hali yürekleri burktu.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Alevlerin evlere doğru yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Alevlerin tehdit ettiği 20 ev tahliye edildi. Ekipler, evlerin bulunduğu bölgede yoğunlaşıp, alevlerin sıçramasını önledi.

FYB3AVJWYAMx9Dq

GECE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından alevlerin 00.30 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın 3 saatte tamamen söndürülürken içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan zarar gördü. Yangının zararın günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gündüz dron ile çekilen görüntülerde yanan bölgenin karardığı görüldü. Soruşturma sürerken, yangının otopark alanına atılmış sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

11

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ildır'da büyük yangın var. Özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum; tankerleriniz dolu olarak bize yardıma gelin. Ildır merkez yanıyor. Bu yayını izleyenler tanıdığı olanları yönlendirsin." ifadelerini kullanmıştı.

SDSDS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden olay! 'Camiyi yakacağım' diyerek dehşet saçtıŞoke eden olay! 'Camiyi yakacağım' diyerek dehşet saçtı
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybettiBakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Asgari ücret oyununa dikkat çekti! Çok konuşulacak sözlerAsgari ücret oyununa dikkat çekti! Çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme!

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme!

Bir anda araç denize uçtu! Şok vites detayı

Bir anda araç denize uçtu! Şok vites detayı

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.