Belediye Başkanı ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

Elmalı'ya bağlı Yuva Mahallesi'nde dün gece evine gelen Ahmet Tilki'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Sağ bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ahmet Tilki, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Ahmet Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Ahmet Tilki geçen yıl temmuz ayında mevcut Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (32) 'yasak aşk' yaşadığını ileri sürmüştü. Eşi Sümeyra Tilki ise asıl aldatılanın kendisi olduğunu öne sürerek Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafları olduğunu iddia etmişti.

DHA

