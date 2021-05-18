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  4. Belediye Başkanı ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

Belediye Başkanı ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

18.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Ahmet Tilki (39), evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Tilki, geçen yıl Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Belediye Başkanı ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

Elmalı'ya bağlı Yuva Mahallesi'nde dün gece evine gelen Ahmet Tilki'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Sağ bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ahmet Tilki, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Ahmet Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Öte yandan Ahmet Tilki geçen yıl temmuz ayında mevcut Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (32) 'yasak aşk' yaşadığını ileri sürmüştü. Eşi Sümeyra Tilki ise asıl aldatılanın kendisi olduğunu öne sürerek Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafları olduğunu iddia etmişti.

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DHA

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antalya silahlı saldırı

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