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  4. Belgrad'ta takı satarak geçirdiği bir gününü paylaştı! 3 saatte 50 Euro (1.848 TL) kazandı... "Güzel işmiş"

Belgrad'ta takı satarak geçirdiği bir gününü paylaştı! 3 saatte 50 Euro (1.848 TL) kazandı... "Güzel işmiş"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 17:07
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Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bir sosyal medya kullanıcısı takı satarak geçirdiği bir gününü paylaştı. Instagram'da 'ipektravels' kullanıcı adıyla paylaşım yapan İpek Kara isimli bir kadın "Bileklik satarken bir günüm nasıl geçiyor ve ne kadar kazanıyorum?" sorusunun cevabını vermek için bir gününü paylaştı.

Belgrad'ta takı satarak geçirdiği bir gününü paylaştı! 3 saatte 50 Euro (1.848 TL) kazandı... "Güzel işmiş"

Belgrad'ın oldukça işlek bir caddesinde bileklik satışı yaptığı anları paylaşan 'ipektravels' isimli kullanıcı İpek Kara, bileklik sattığı 3 saatte 50 Euro (1.848 TL) kazandığını söyledi.

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Çekimi yaptığı pazartesi günlerinin genellikle daha az yoğun geçtiğini dile getiren Kara, "Pazartesi günleri genelde yoğun olmuyor, videoyu çektiğim gün en az kazandığım günlerden biriydi.Ama ben daha çok orda insanlarla sohbet etmekten keyif alıyorum, bir çok arkadaş bile edindim satış yaparken. Birçok kişi beni motive ediyor, yeni fikirler ve öneriler veriyorlar. Gideceğim yerlerle ilgili tavsiyeler veriyorlar. Bileklik almasalar bile sadece hikayemi dinlemeye gelenler oluyor. Çok seviyorum yaptığım işi" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güzel işmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sana helal olsun" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Belgrad
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