Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçi kıdem tazminatı alır mı? Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Çalışanların kıdem tazminatı hakkına sahip olabilmesi için gerekli kurallar kanunlarda yer almaktadır. Bu kurallar dahilinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kişiler kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir.

Çünkü kıdem tazminatı hakkının doğması için iş akdinin feshi işlemi gerekmektedir. Ancak belirli süreli iş sözleşmelerinde işin ne zaman sona ereceği baştan belli olduğu için iş verenin kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaz.

Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hakkının doğması iş sözleşmesinin hangi şekilde feshedildiğine bağlıdır. Bir işverene en az bir yıl boyunca kıdemli olarak bağlı çalışan kişiler kıdem tazminatını hak edecekleri biçimde işten ayrılmalı ya da çıkartılmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde fesih tarihi ve sebebi baştan belirtildiği için kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu değildir.

Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçi kıdem tazminatı alır mı?

Bir çalışan işveren ile işe başlamadan önce belirli bir süre için sözleşme imzalamış olabilir. Bu gibi durumlarda iş akdinin fesih tarihi ve sebebi baştan bellidir. Dolayısı ile işverene kıdem tazminatı ödeme zorunluluğu getirilmez. Ancak sözleşmenin bitiş tarihine kadar çalışanın işten çıkarılmama kuralı geçerlidir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı ödenir mi?

Çalışanlar belirli bir süre için yapılan iş sözleşmeleri dahilinde kıdem tazminatı alamazlar. İstisna olan bir durum söz konusu ise on yıl üzeri süren çalışmalar durumunda altı aylık fesih ihbar süresi hakkı kazanılır.

Belirli süreli iş sözleşmesi biten kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

Süreli olarak çalışan kişiler işsizlik maaşı hakkına sahip olurlar. 4447 Sayılı yasanın kapsamında belirtilen hak doğar. Prim ödeme şartları yerine getirilmiş olan işçi, tarihi önceden belli olan sözleşmesi bittiğinde fesih edilen tarihten itibaren otuz gün içinde ayrılma belgesini ilgili kuruma iletmelidir. İşsizlik ödeneği için başvuru yapılabilmesi için kendiliğinden sona eren sözleşme sahibi olan işçi 600 gün pirimi ödenmişse işsizlik ödeneği alma hakkına sahip olur.



