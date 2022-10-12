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Kıdem tazminatı taksite bölünür mü? Kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

12.10.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanundaki birçok madde özel sektörde ve kamu alanında çalışan kişilerin haklarını korumak içindir. Bu kanunlar doğrultusundaki uygulamalardan biri de kıdem tazminatı uygulamasıdır. Belli koşulları yerine getirmiş olan çalışan, kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur. Peki, kıdem tazminatı taksitle ödenir?

Kıdem tazminatı taksite bölünür mü? Kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

İçindekiler

  • Kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?
  • Kıdem tazminatının ödenmesi için işverene tanınan süre ne kadardır?
  • Kıdem tazminatı taksitle ödeme protokolü nasıl işler?
  • Kıdem tazminatı kaç taksitle ödenir?

Kıdem tazminatı ödemeleri belli şartlar doğrultusunda yapılmaktadır. Öncelikle iş akdi feshedilen kişinin kıdem tazminatı alması için gerekli koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Ödemelerin yapılması için belirlenen bir süre yoktur. Ancak işveren ve iş akdi feshedilen çalışan arasındaki sözleşme veya anlaşma dahilinde ödemeler yapılır.

Kanunlar dahlinde ödeme için taksit seçeneği bulunmamaktadır. Ancak eğer işçi ve işveren aralarında anlaşırlarsa ödeme taksitli olarak yapılabilir. Eğer işveren yapılan bu sözleşmeye uymazsa işçi zaman aşımına uğramadan faiz hakkı için dava açabilir.

Kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

Kanunlara göre kıdem tazminatı en kısa sürede ve peşin olarak ödenmelidir. Eğer çalışanın onayı yoksa ödeme için taksit seçeneği yoktur. Ancak işveren, iş akdi feshedilen çalışanın yazılı onayını alırsa ödemeyi taksitli olarak yapabilir.

Kıdem tazminatının ödenmesi için işverene tanınan süre ne kadardır?

İş akdi feshedilen çalışan ödemesini iki ya da sekiz hafta gibi bir süre içinde almalıdır. Bu konu ile ilgili kanunda yer alan bir süre zorunluluğu yoktur. Ödeme zamanı işveren ve işçi arasında yapılan anlaşma dahilinde yapılmalıdır.

Kıdem tazminatı taksitle ödeme protokolü nasıl işler?

İşverenin kıdem tazminatı ödemesini taksitle yapması için alacaklı olan işçinin onayını alması gerekmektedir. O işçiyi işe alırken bu maddenin de bulunduğu bir sözleşme imzalatabilir. Ya da iş akdinin feshedilme işlemi sırasında işveren ile işçi bir anlaşma yapabilir. Bu anlaşma ya da sözleşme dahilinde taksitle ödeme yapılması mümkündür.

Bir işçi kıdem tazminatı hakkı kazanamadan ölmüş olabilir. Bu gibi durumlarda o alacak ölen işçinin mirasçılarına aittir. Ödeme işveren tarafından kanuni mirasçılara yapılmalıdır.

Kıdem tazminatı kaç taksitle ödenir?

Alacaklı olan işçi işe işveren aralarındaki sözleşme ya da anlaşma doğrultusunda belirlenen sayıda taksit yapılabilir. Ödeme süresi de bu anlaşma dahilinde belirlenir. Ancak ödemede bir gecikme yaşanırsa alacaklı olan işçi faiz ödemesi için dava açma hakkı kazanır.

Kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır, tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?Kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır, tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?


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