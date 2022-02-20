Bella Hadid göğüslerini bakın nasıl kapadı! İddialı tasarım

Geçtiğimiz günlerde ablası Gigi Hadid ile beraber Mert Alaş'a tamamen çıplak pozlar veren ve cinsel organlarını da çantayla kapatan Bella Hadid podyumun en çok aranan modellerinden birisi...

Bella Hadid bu sefer de mARC Jacobs tasarımlarını giydi. Kargo pantolonların kesilerek etek haline getirilmesi fikrinden yola çıkarak yapılan tasarımları tamamlayan üstler ise oldukça iddialı.

Bella Hadid bu tasarımlardan birini giydiği anları paylaştı. Göğüslerini kemer benzeri bir zincirle kapatan modelin muhteşem fiziğine beğeni yağdı.

Saçak tarzıyla beğeni toplayan Bella Hadid son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

