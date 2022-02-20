MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid göğüslerini bakın nasıl kapadı! İddialı tasarım

Bella Hadid göğüslerini bakın nasıl kapadı! İddialı tasarım

20.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marc Jacobs tasarımlarını üzerinde taşıyan model Bella Hadid pozlarıyla dikkat çekti. Podyum öncesinde hazırlık sürecini paylaşan modelin üzerindeki taşıdığı ilginç tasarım olay oldu.

Bella Hadid göğüslerini bakın nasıl kapadı! İddialı tasarım

Geçtiğimiz günlerde ablası Gigi Hadid ile beraber Mert Alaş'a tamamen çıplak pozlar veren ve cinsel organlarını da çantayla kapatan Bella Hadid podyumun en çok aranan modellerinden birisi...

Bella Hadid bu sefer de mARC Jacobs tasarımlarını giydi. Kargo pantolonların kesilerek etek haline getirilmesi fikrinden yola çıkarak yapılan tasarımları tamamlayan üstler ise oldukça iddialı.

Ekran Alıntısı

Bella Hadid bu tasarımlardan birini giydiği anları paylaştı. Göğüslerini kemer benzeri bir zincirle kapatan modelin muhteşem fiziğine beğeni yağdı.

Saçak tarzıyla beğeni toplayan Bella Hadid son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocası kızı ve oğlunu paylaştı! Hemen yorum yaptıEski kocası kızı ve oğlunu paylaştı! Hemen yorum yaptı
Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri olduArmağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu
Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttüSevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

İlginizi Çekebilir

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.