Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Ekoseyi kombinlemek sanıldığı kadar kolay değil. Ancak bazı hassas noktalara dikkat ederek şık kombinler yaratabilirsiniz. Örneğin ekose desenli blazer ceketleri düz renkli deri ya da jean pantolonlar ile kombinleyebilirsiniz. Ayakkabı seçiminde ise sneaker ayakkabılar ile casual görünüm elde ederken, stiletto ayakkabılar ile iddialı görünme şansına sahip olabilirsiniz. Toprak tonuna çok yakışan ekose desenini yine toprak tonlarında düz renkli parçalar ile kombinleyerek trend bir görünüm elde edebilirsiniz. Ekose desenine takı seçerken altın rengi takıları tercih etmeniz öneriliyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel ekose desenli parçaları görmek istiyorsanız haydi, buyurun!

1. Mini etek sevenlere İpekyol Ekose Desenli Etek

Toprak renklerinin bir araya geldiği ekose desenli bu etek kombinleriniz için harika bir seçenek. Yüksek belli olarak tasarlanan etek, mini boyu ile kusursuz görünmenizi sağlıyor. Belinde bulunan kemeri ve fırfırlı etek ucu ile dikkat çeken parça, özellikle siyah ve toprak tonlarıyla kombinlendiğinde çok şık görünecek. Bu eteği sneaker ayakkabılar ile günlük hayatta, stiletto ayakkabılar ile akşam yemeği ve özel davetlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düğme detayı bulunan etek, kaliteli kumaşı ile de öne çıkıyor.

2. Tarz giyinmeyi seven erkeklere Buratti Ekose Desenli Fermuarlı Ceket

Günlük giyim için ideal olan Buratti ceket, sportif kombinlerinize çok yakışacak. Sokak tarzında ya da ev giyiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz ekose desenli parça, siyah ve kırmızı ekoseyle klasiğin estetiğini ortaya çıkarıyor. Fermuarlı ceketin içine düz renk t-shirt ve kazaklar giyerek farklı kombinlere imza atabilirsiniz. Spor ayakkabılar veya postal botlar ile birbirine çok yakışacak bu ceket dar paça jean pantolonların da en yakın dostu. Erkeklerin de şıklık yarışına girdiği bugünlerde ekose desenli parçalar, sizi diğerlerinden bir adım öne geçirecek. Rahatlığı ve tarz görünümüyle bu ceket sonbahar ve kış aylarında favoriniz olmaya aday.

3. Spor görünmeyi seven kadınlara BRONG Ekose Gömlek

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Salaş giyinmeyi seviyorsanız bu oduncu gömleği tam size göre! Geniş kesimi ile üzerinizde oversize duran oduncu gömleği, jean pantolonlar ile harika bir uyum sağlıyor. Bahar ve kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz gömlek, pamuk karışımlı kumaşı sayesinde nefes alır ve sizi sıcak tutarken cildinizi rahatsız etmez. Siyah, gri, haki, yeşil ve lacivert olmak üzere beş renk seçeneği bulunan gömlek modeli ile pek çok farklı kombin yapmak mümkün. Renk kombinleri oldukça başarılı olan ekose desenli gömleği buz mavisi jean pantolonlar ve beyaz sneaker ayakkabılar ile kombinleyerek casual şıklık yakalayabilirsiniz.

4. Erkeklerin özel günlerde tercih edebileceği Showu Ekose Desenli Yelek

Özel günlerde kullanabileceğiniz ekose desenli yelek, stilinize fark katacak. Çift düğmeli tasarımı ile oldukça şık görünen yelek, takım elbiselerin içinde kullanıma uygun. Toprak tonlarında rengiyle dikkat çeken ürün aynı tonlardaki takım elbise ve klasik ayakkabılar ile kombinlenebilir. Jeanler ve kanvas pantolonlarla kullanıldığında ise günlük giyim için orijinal bir seçenek. Arka kısmında bulunan ayarlanabilir kemeri ürünün bedene göre ayarlamayı mümkün kılıyor ve son derece tarz bir görünüm yaratıyor. Beyaz gömlek veya boğazlı kazaklar ile çok hoş görünmenizi sağlayacak bu ürünü mutlaka inceleyin!

5. Kusursuz görünmek isteyenlere Lovebox Ekose Desenli Elbise

Siyahın asaleti ile buluşan ekose deseni, kusursuz bir görünüm için doğru tercih. Bedeninizi sımsıkı saran elbise, fiziğinizi olduğundan daha ince ve kusursuz gösterecek. Pamuklu tuvid kumaştan üretilen ürün, vücudunuza kalıp gibi oturacak. Kare yakası ve balon kolları ile dikkat çeken elbise, şık takılar ile kombinlenerek özel gecelerde ve davetlerde kullanılabilir. Mini elbisenin etek kısmında uygulanan özel kesim ise oldukça estetik ve iddialı bir görünüm yaratıyor. Elbiseyi ister diz boyu çizmeler ister stiletto ayakkabılar ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

6. Değişik kesimleri sevenlere Grebest Ekose Desenli Elbise

Düzensiz kesimiyle dikkat çeken elbise, farklı giyinmeyi sevenler için iyi seçim. Ekose deseni ile de oldukça gösterişli bir havaya sahip. Tek omzu açık ve askılı olarak tasarlanan elbise, üzerinizde harika duracak. Belinde bulunan kalın korse kemeri ise elbisenin kesimini kusursuz hale getiriyor. Asimetrik etek kesimiyle öne çıkan ürün, kovboy tarzı botlar ile kombinlendiğinde son derece havalı bir görünüm yaratıyor. Mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan bu elbise, yüksek kaliteli polyester kumaşı ile kaliteli bir dokuya da sahip.

7. Şık aksesuarları tercih edenlere Piedra Kadın Ekose Desenli Çanta

Ekosenin kullanıldığı ürünlerden bir diğeri ise klasik tarzın yansıtıldığı çantalar. Şıklığınızı tamamlayan çantalar ekoseyle daha zarif ve çekici hale geliyor. Özellikle klasik kombinlerde tercih edebileceğiniz Piedra Ekose Desenli Çanta, stiletto ayakkabılar ile birlikte harika görünecek. Yeni sezon için tasarlanan klasik çantanın, şık gold zincir aksesuarları da oldukça hoş. Ekstra uzun askısı bulunan çantayı ister uzun ister kısa askısı ile birlikte kullanabilirsiniz. İç kısmında bulunan 3 bölmesi ile bu çanta şık olduğu kadar da işlevsel.

8. Dolabınızın jokeri olmaya aday Sunydog Ekose Desenli Uzun Gömlek

Sonbahar ve kış aylarında kullanılabilen gömlek her parçayla rahatlıkla kombinlenebilir. Gömlek yakaları ve düşük omuzlu duruşu ile salaş görünümü benimseyenler için doğru tercih! Çağla yeşili ve toprak tonlarının ekoseyle buluştuğu gömlek, günlük giyim için ideal. Mavi, sarı, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle size geniş bir alternatif alanı yaratıyor. Polyester ve elastan karışımlı kumaş kullanılarak üretilen gömlek hava alan yapısı ile cildinizi rahatsız etmez. Göğüs kısmında bulunan cep detayı hem çok şık görünüyor hem kullanım kolaylığı sağlıyor.

9. Orijinal bir tarz isteyenlere DeepSEA Kürk Yakalı Ekose Desenli Kaban

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Slim Fit kesimiyle tam üzerinize oturacak olan kaban, soğuk havalarda şık görünmeyi tercih eden erkekler için doğru tercih! Bu ürünün kürk yakası ve ekose deseni ile tüm dikkatleri üzerinize toplamayı başaracaksınız. Kaban, arkasındaki yırtmaç ve özel kesimi ile omuzları daha geniş beli ise daha ince gösteriyor. Biri göğüs kısmında olmak üzere tam 3 tane cebi bulunan ceket, tarz görünmenizi sağlıyor. Cepler aynı zamanda oldukça kullanışlı. Kol ucunda üç düğmesi bulunan ürün, klasik ve sportif stillerin bir karışımını sunuyor. Erkek modasını takip ediyor ve şık giyinmeyi seviyorsanız bu ceket tam size göre!

10. Yılın trendlerini takip edenlere LİNA PLUS Ekose Desenli Şort Etek ve Ceket Takımı

2022 trendleri arasında bulunan şort etek ve blazer ceket kombini ekose deseni ile bir araya geldiğinde harikalar yaratıyor. Toprak tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan takım, üstünüzde kusursuz görünecek. Bele oturan kesimi ile vücudu saran ceket sizi son derece zarif ve fit gösterecek. Ceketin ön tarafında bulunan çift düğmeli tasarım hoş bir görünüm sağlıyor. Şort etek ise her iki tarafında bulunan düğmeleri ile dikkat çekiyor. Açık renk bir büstiyer ile rahatlıkla kombin edebileceğiniz takım, iş toplantıları ve özel davetlerde giymek için oldukça uygun.