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  4. Bella Thorne ile Francesca Farago TikTok’ta öyle bir video paylaştı ki ortalık alev aldı

Bella Thorne ile Francesca Farago TikTok’ta öyle bir video paylaştı ki ortalık alev aldı

21.10.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Hollywood’un asi kızı Bella Throne ile Too Hot to Handle programıyla üne kavuşan Francesca Farago ikilisi TikTok’ta paylaştıkları samimi video olay oldu.

23 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Thorne ile Netflix’in olay yaratan programı Too Hot to Handle ile üne kavuşan Francesca Farago ikilisinin yakınlaşması sürüyor. Daha önce birlikte fotoğrafları çıkan genç kadınlar bu sefer TikTok’ta paylaştıkları video ile adlarından söz ettirmeyi başardılar.

Jeremy Kingg'in French Kiss şarkısının remikslenmiş verdiyonuyla oldukça samimi bir şekilde dans eden ikilinin videosu şimdiden milyonlarca izlendi. Dans ettikleri sırada birbirini bol bol okşayan ikiliden Francesca Farago, videonun sonlarına doğru Bella Throne’un yanağını yalıyor.

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Bella Throne, son olarak yetişkinler için içerik üretilen ve üye olanların video ve paylaşımları görebilmek için ücret ödediği OnlyFans platfomundan 2 milyon dolar kazanmasıyla gündem olmuştu.

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