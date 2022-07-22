Ben Affleck ile Vegas'ta evlenmişti! Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar

'Bennifer' lakaplı Ben Affleck ve Jennifer Lopez yıllar sonra yeniden sevgili olmuş ve geçtiğimiz günlerde de sessiz sedasız evlenmişti. Malikanede yakın çevresiyle düğün hazırlığında olan JLO işlerini de aksatmıyor. Lopez markası için kamera karşısına geçti.

Lopez siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. 52 yaşındaki güzel şarkıcı yıllara meydan okuyan kıvrımlarını sergileyerek yeni çıkaracağı ürünün müjdesini verdi. Lopez'i görenler "Yeni gelin taş gibi" yorumları yaptı.

CAYMASIN DİYE ACELE ETMİŞ

Washington Post'a konuşan kaynak ünlü şarkıcı hakkında bomba bir iddia ortaya atmıştı. İddiaya göre kaynak 'Lopez, evlenme teklifi aldığı geceden beri evlenmeye hazırdı. Ben'in ayaklarının geri geri gitmesine fırsat bırakmadan bir an önce işi sonuca erdirmek istedi' demişti.

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (22.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

