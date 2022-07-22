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Ben Affleck ile Vegas'ta evlenmişti! Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar

22.07.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck ile sessiz sedasız evlenen Jennifer Lopez markası için kameraya karşısına geçti. Ben Afflfleck’in Georgia’daki malikanesinde düğün töreni düzenleyeceği konuşulan JLO siyah bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi. Lopez'i görenler "Taş gibisin" yorumları yaptı.

Ben Affleck ile Vegas'ta evlenmişti! Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar

'Bennifer' lakaplı Ben Affleck ve Jennifer Lopez yıllar sonra yeniden sevgili olmuş ve geçtiğimiz günlerde de sessiz sedasız evlenmişti. Malikanede yakın çevresiyle düğün hazırlığında olan JLO işlerini de aksatmıyor. Lopez markası için kamera karşısına geçti.

Lopez siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. 52 yaşındaki güzel şarkıcı yıllara meydan okuyan kıvrımlarını sergileyerek yeni çıkaracağı ürünün müjdesini verdi. Lopez'i görenler "Yeni gelin taş gibi" yorumları yaptı.

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CAYMASIN DİYE ACELE ETMİŞ

Washington Post'a konuşan kaynak ünlü şarkıcı hakkında bomba bir iddia ortaya atmıştı. İddiaya göre kaynak 'Lopez, evlenme teklifi aldığı geceden beri evlenmeye hazırdı. Ben'in ayaklarının geri geri gitmesine fırsat bırakmadan bir an önce işi sonuca erdirmek istedi' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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