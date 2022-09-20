Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Ebru Özkan Saban nereli ve kaç yaşında?

Ebru Özkan Saban Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Ebru Özkan 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Saban Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Ebru Özkan'ın oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje Hanımın Çiftliği dizisidir.
Not Defteri adlı diziden sonra Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırdı.Çok sayıa dizide oynayan oyuncunun en son ses getiren işi ise 2020'de Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'dur.
2006 Gözyaşı Çetesi
2007 Kara İnci
200-2009 Güldünya
2009 -2011 Hanımın Çiftliği
2011 Anneler ile Kızları
2012 Hayatımın Rolü
2014 Not Defteri
2014-2017 Paramparça
2018 Şahin tepesi
2019-201 Hekimoğlu
2022 Hakim
2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam
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