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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Ebru Özkan Saban nereli ve kaç yaşında?

20.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'nin merak uyandıran yeni dizisinde ünlü oyuncunun yanı sıra, Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı ve Işıl Yücesoy gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Ebru Özkan Saban kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hangi dizilerde oynadı?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Ebru Özkan Saban nereli ve kaç yaşında?

Ebru Özkan Saban Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR?

Ebru Özkan 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Saban Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Ebru Özkan'ın oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje Hanımın Çiftliği dizisidir.

Not Defteri adlı diziden sonra Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırdı.Çok sayıa dizide oynayan oyuncunun en son ses getiren işi ise 2020'de Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'dur.

EBRU ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 Gözyaşı Çetesi

2007 Kara İnci

200-2009 Güldünya

2009 -2011 Hanımın Çiftliği

2011 Anneler ile Kızları

2012 Hayatımın Rolü

2014 Not Defteri

2014-2017 Paramparça

2018 Şahin tepesi

2019-201 Hekimoğlu

2022 Hakim

2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam

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Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam
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