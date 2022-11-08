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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla Türk'ü Ebru Özkan'ın eşi de ünlü çıktı! Çok sevilen dizinin yıldızıymış...

08.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Özkan, ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla Türk karakterine can veriyor. Özellikle 2000'lerden sonra aldığı rollerle tanınan Ebru Özkan birçok başarılı işe imza atmıştır. Ünlü oyuncu Ebru Özkan'ın eşi de farklı bir dizinin başrolünde oyunculuk yapıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla Türk'ü Ebru Özkan'ın eşi de ünlü çıktı! Çok sevilen dizinin yıldızıymış...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi görenleri şaşırttı. Birçok ünlü dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol alan Özkan o yunculuk kariyerinde zirveye Hanımın Çiftliği dizisiyle ulaşmıştır. Kendi gibi oyuncu olan Ebru Özkan'ın eşi de bilinen bir dizide başrol oyunculuğu yapıyor.

EBRU ÖZKAN'IN EŞİ ÇOK SEVİLEN DİZİNİN YILDIZIYMIŞ

Ebru Özkan, 2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

Oyuncu Ertan Saban, Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide 'Sadi' karakteriyle başrolü canlandırmaktadır.

EBRU ÖZKAN ERTAN SABAN

EBRU ÖZKAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

ebru özkan

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir.

ebru özkan saban

2022 yılında Netflix yapımında Şahmaran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. Your Honor'ın uyarlaması olan atv'de yayımlanan Hakim dizisinde partneri Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştır.[8] Hekimoğlu dizisinde başrolünü paylaştığı Timuçin Esen ile Disney+ dijital dizisi olan Gri adlı dizide yeniden partner olarak yer aldılar. 2022'nin Eylül ayında yayımlanmaya başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolde yer alıp Leyla Türk isimli karakteri canlandırmaktadır.

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