MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Hafize karakteri ile izleyici karşısına çıkan Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat masasına yattı. İki operasyon geçiren Şamlıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Kocamın Ailesi, Jet Sosyete, Gül Masalı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.

1

İki operasyon birden geçiren Şamlıoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

2

İKİ OPERASYON BİRDEN!

Usta oyuncu hastane odasından karelerini yayınlayıp altına "Dokuya saygılı iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirseniz sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Prof.Dr Cihangir Tetik hocam. İyi ki elimi size teslim ettim. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti... Bir tırnak altından bloom tümör alındı, bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkarıldı..." notunu düştü.

3

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ile milli futbolcu gecelerde görüldüBomba iddia! Şeyma Subaşı ile milli futbolcu gecelerde görüldü
Anahtar Kelimeler:
Ayşenil Şamlıoğlu
En Çok Okunan Haberler
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

"Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu!

"Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.