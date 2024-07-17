Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Kocamın Ailesi, Jet Sosyete, Gül Masalı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.

İki operasyon birden geçiren Şamlıoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

İKİ OPERASYON BİRDEN!

Usta oyuncu hastane odasından karelerini yayınlayıp altına "Dokuya saygılı iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirseniz sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Prof.Dr Cihangir Tetik hocam. İyi ki elimi size teslim ettim. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti... Bir tırnak altından bloom tümör alındı, bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkarıldı..." notunu düştü.