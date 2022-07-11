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"Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi cinayetle sonlanmıştı! Aynı aileler bu kez bayramda... 1 polis yaralı, gözaltılar var

11.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de geçtiğimiz ay iki aile arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmış ve takı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dehşete düşüren olayın ardından kavganın tarafları olan aileler bayram ziyareti sebebiyle yeniden bir araya geldi ve bir dehşet daha yaşandı. Aileler arasında tekrar kavga çıktı, kavgaya polis müdahale etti. Kavgaya müdahale eden bir polis arbedede yaralandı.

"Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi cinayetle sonlanmıştı! Aynı aileler bu kez bayramda... 1 polis yaralı, gözaltılar var

Akraba olan iki aile arasındaki dehşete düşüren olayların ilki 19 Haziran'da meydana gelmişti. Aileler arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmıştı ve kavgada 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Son olay ise ailelerin bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelmesi sonrası yaşandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesi Kaza Sokak’ta meydana geldi. Taraflar arasında çıkan kavgada bir polis memuru yaralandı. Olaya karışanlar ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

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AİLELER ARASINDAKİ TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, kavgaya karışan aileler arasında bugün akşam saatlerinde yeniden tansiyon yükseldi. Kandıra ilçesinden Körfez’de yaşayan Şencan ailesine bayram ziyaretine gelen aile arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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1 POLİS YARALANDI, GÖZALTILAR VAR

Aileler arasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralandı. Polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.

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Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çevik kuvvet ekipleri de mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kanlı kavganın nedeni ortaya çıktı! 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?'Kanlı kavganın nedeni ortaya çıktı! 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?'


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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