Benan Kocadereli Instagram hesabında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili hüzünlendiren bir paylaşımda bulunmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü halen gündemdeki yerini koruması dolayısıyla vatandaşlar, ünlü avukatın eski eşi Benan Kocadereli ile ilgili internet arama motorlarında araştırma yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Benan Kocadereli kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli'nin mesleği ne? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan neden ayrıldı? Cenazeye gitti mi? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında detaylara haberimizde yer verdik.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli, Şafak Mahmutyazıoğlu'nun eski eşidir. Benan Kocadereli, - Şafak Mahmutyazıoğlu evliliği 15 yıl sürmüştür.

Kısa süre önce sona eren evliliğin ardından Ece Erken'le dünyaevine gire avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kocadereli ile olan evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor.

Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken beraber olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.

Sonrasında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU'NIN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ'NİN MESLEĞİ NE?

Benan Kocadereli'nin özel el yapımı ürünler sattığı bir bir markası var. Dekoratif ürünler, ev ve dekorasyon üzerine internet üzerinden satış yapıyor.

BENAN KOCADERELİ ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU'NDAN NEDEN AYRILDI?

Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti 2 Haziran 2020'de İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğin sürdüğü dönemde sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk tepki çekince sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.

Konuya ilişkin sorulara Benan Mahmutyazıcıoğlu " Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" yanıtını vermişti.

BENAN KOCADERELİ CENAZEYE GİTTİ Mİ?

Benan Kocadereli, İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesine gitti.

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

BENAN KOCADERELİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını ifade etti.

Kocadereli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum"

ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ

İstanbul Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünlü avukar ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltılar sürüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet silahını Yeşilköy sahildeki kayalıklara attığı tespit edildi.

Öte yandan katil zanlılarından Kadir Yasak'ın ifadesi de ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 16 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadir Yasak, ifadesinde o restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini içeriye girdikten sonra konuşmak istediğini fakat 'beş dakika' bekleyin dedikten sonra öfkelendiklerini dile getirdi.

Kadir Yasak itirafı sırasında adeta kendini aklamaya çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yedi el ateş açan Kadir Yasak 'Bacaklarına ateş ettim, öldürme kastım yoktu' dedi.

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

