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Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e olay gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım ayrılıktan sonra manidar bir paylaşımda bulundu.

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e olay gönderme

Son dönemde yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen, önce sunucusu olduğu programdan istifa eden ve ardında da ayrılık kararı alan Ece Erken ile Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor.

Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Benan Hanım, profilinde isminin yanına büyük harflerle 'MAHMUTYAZICIOĞLU' soyadını da ekledi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ece erken, Ece Erken sevgilisi,

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